Cines

ALGO PARA RECORDAR

Con Cary Grant, Deborah Kerr. Dir: Leo McCarey. SAM 16 años

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

AÚN ESTOY AQUÍ

Con Fernanda Torres, Fernanda Montenegro. Dir: Walter Salles. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 14.40, 17.20 h

Cinépolis. Sub: 19.40 h

Hoyts. Sub: 16.45, 22.30 h

Las Tipas. Sub: 16.20, 19.00 h

Showcase. Sub: 14.00, 16.40, 19.25 h

BAEKHYUN: LONSDALEITE

Doc/Musical. Dir: Yoondong Oh, Hamin Kim. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 20.00 h (solo dom)

Las Tipas. 18.10 h

Showcase. Sub: 14.30* (*solo sáb)

BRIDGET JONES: LOCA POR ÉL

Con Renée Zellweger, Hugh Grant. Dir: Michael Morris. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 20.00, 22.30 h (*solo vie y sáb)

Las Tipas. Cas: 14.30, 19.10 h

Nuevo Monumental. Sub: 17.20 h

Showcase. Cas: 17.00, 22.35 h; Sub: 14.20, 19.55 h

CAPITÁN AMÉRICA: UN NUEVO MUNDO

Con Anthony Mackie, Shira Haas. Dir: Julius Onah. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas Sub: 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.20*, 17.00, 19.45, 22.30 h; 3D Cas: 18.45, 21.30 h; 2D Cas: 14.00*, 15.00*, 16.00, 16.30, 17.30, 19.15, 20.10, 22.50 ;2D Sub: 15.30*, 18.00, 20.40, 22.00 h; (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D Cas: 14.30, 17.10*, 19.50, 22.45 h; DBOX.2D Cas: 14.15, 16.55, 19.40 h; DBOX 2D Sub: 22.30 h; 3D Cas: 14.30, 15.30, 17.15, 18.1, 19.50, 21.00, 22.45 h; 2D Sub: 22.30 h (*sub, excepto hoy)

Las Tipas. 3D.4D Cas: 13.10, 15.40, 18.20, 21.00 h; ; 3D Atmos: Cas, 14.10, 16.40, 19.20; Sub,: 22.00 h; 3D Cas: 14.40, 22.30 h; 2D Cas: 17.20 h; Sub: 20.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.20, 16.50, 19.30, 21.00, 22.00 h

Showcase. 3D Cas: 12.00*, 14.30, 16.20, 17.05, 19.00, 19.45**, 21.40, 22.25 h; 2D Cas: 12.15*, 14.15, 14.45, 16.05 16.50, 17.20, 18.45, 19.30, 21.25, 22.10 h; Sub: 14.00, 16.35, 19.15, 20.00, 21.55, 22.40 h (*solo sáb y dom) (**excepto jue)

COMPAÑERA PERFECTA

Con Sophie Thatcher, Jack Quaid. Dir: Drew Hancock. SAM 13 años c/Res

Showcase. Sub: 22.15 h

CÓNCLAVE

Con Ralgph Fiennes, Stanley Tucci. Dir. Edward Berger. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Showcase. Sub: 22.20 h

DIARIO DE UNA PASIÓN

Con Ryan Gosling, Rachel McAdams. Dir: NIck Cassavetes. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 21.45 h (solo hoy, dom y mar)

Hoyts. Sub: 19.30 h

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Showcase. Sub: 19.35*; 22.05** (*solo vie) (**solo dom)

EL BRUTALISTA

Con Adriel Brody, Felicity Jones. Dir: Brady Cobert. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 19.30 h

Showcase. Sub: 21.15 h

EL MONO

Con Theo James, Elijah Wood. Dir: Osgood Perkins. SAM 13 c/Res

Cinépolis. Cas: Vie, lun, mar y mié: 18.15, 20.30, 22.45* (*vie y mar, sub); sáb: 15.45, 20.30, 22.45; dom: 15.45, 22.45 h

Hoyts. Cas: 15.30, 17.45, 20.00 h; Sub: 22.15 h

Las Tipas. Cas 20.10; Sub: 22.10

Nuevo Monumental. Cas 19.50, 22.10 h

Showcase. Cas: 12.10*, 14.25, 19.50h; Sub: 22.00 h (*solo sáb y dom)

FLOW

Animación. Dir: Gints Zilbalodis. ATP

Cinépolis. Cas: Sáb y dom: 18.00 h

IMPLACABLE

Con Liam Neeson, Ron Perlman. Dir: Hans Petter Moland. SAM 16 años

Hoyts. Cas 15.00, 17.35, 20.10 h; Sub: 22.45 h

Las Tipas. Cas: 17.00, 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.50 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.25, 16.55 h; Sub: 22.30 h (*solo sáb y dom)

INTERESTELAR (2014)

Con Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Dir: Christopher Nolan. SAM 13 años c/Res

Las Tipas. 2D+4D Sub: 21.30 h

LA TRAMPA DEL RATÓN

Con Simon Phillips, Sophie McIntosh. Dir: Jamie Bailey. SAM 13 años c/Res

Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h

LA ZORRA Y LA PAMPA

Documental. Dir: Leandro Rovere, Ignacio Sánchez Ordoñez. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h

LAS AVENTURAS DE DOGMAN

Animación. Dir: Peter Hastings. ATP

Las Tipas. Cas: 16.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.10 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.10 h (*solo sáb y dom)

LOS DOMINGOS MUEREN MÁS PERSONAS

Con Iair Said, Rita Cortese, Juliana Gattas.Dir: Iair Said. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

MARÍA CALLAS

Con Angelina Jolie, Kodi Smit-Mc Phee. Dir: Pablo Larrain. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30

Cinépolis. 22.10 h

Hoyts. Sub: 14.00, 19.45 h

Nuevo Monumental. Sub: 14.40 h

Showcase. Sub: 14.00*, 16.45, 19.35** h (*no se emite sáb) (**jue, 19.45; **vie, 19.20)

MOANA 2

Animación. Dir: David G. Derrick Jr. Jason Hand, Dana Ledoux Miller. ATP

Cinépolis. Cas: 16.15 h

Hoyts. Cas: 14.40 h

Las Tipas. 3D+4D Cas: 14.40, 16.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 16.20, 18.30 h

Showcase. Cas: 12.35*, 14.55, 17.15, 19.40, 22.05** h (*solo sáb y dom) (**excepto dom)

MUFASA, EL REY LEÓN

Animación. Dir: Barry Jenkins. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 14.30*, 17.10, 19.30, 22.40 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 14.15, 16.55, 19.35, 22.15 h

Las Tipas. 3D.4D Cas: 13.30, 16.00, 18.40, 21.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.15 h

Showcase. Cas: 13.50, 16.30, 19.10*, 21.50 h (*excepto vie)

SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS

Animación. Dir: Benoît Chieux. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 17.30 h (*solo sáb y dom)

Showcase. Cas: 12.10*, 14.05, 17.10 h (solo sáb y dom)

SONIC 3: LA PELÍCULA

Con Ben Schwartz, Keanu Reeves. Dir: Jeff Fowler. ATP c/ley

Cinépolis. Cas: 18.30, 21.40 h

Hoyts. Cas: 17.00 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 19.10; 2D Cas. 17.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.40, 17.20, 19.50 h

Showcase. Cas: 13.55, 16.25, 18.50 h

UN COMPLETO DESCONOCIDO

Con Timothée Chalamet, Edward Norton. Dir: James Mangold. SAM 13 años

Showcase. Sub: 19.05 h

Música

ANFITEATRO HUMBERTO DE NITO

Belgrano 200 bis.

Cristian Castro. Vie 28, a las 21 h

Divididos. Sáb 15 de marzo, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Tiago & Los Pájaros. Hoy, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Córdoba 3475.

Noches de Lunario. Nonpalidece - Bahiano - Gondwana. Hoy, a las 20 h

BLUE VELVET

Av. Colombres 1756

Cielo Razzo. Vie 7 de marzo

Rock & Blue: por amor al rock. Viejas Locas x F&A, Farolitos, Los Vándalos, Perro Suizo y Buenos Muchachos. Vie 21 marzo, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Destino de furia. Homenaje a Soda. Vie 7 de marzo, a las 21 h

La barra. Jue 6 de marzo, a las 21 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Blues deluxe: un clásico homenaje. Vie 28 de marzo, a las 21 h

CULTURAL FONTANARROSA

San Martín 1080

Noches de Lunario. Emmanuel Horvilleur, Santi Muk y Mutu. Jue 27, a las 20 h

CITY CENTER ROSARIO

Bv. Oroño y Av. Circunvalación

Pedro Aznar. Vie 28, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Carlos Casazza Trío. Concierto de jazz. Anticipadas en boletería del teatro y en https://www.ticketek.com.ar/carlos-casazza/teatro-el-circulo. Mar 18 de marzo, a las 20 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Músicas argentinas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Orquesta de Cámara Municipal se presenta junto a la reconocida cantante Lorena Astudillo. Dirección del pianista y compositor Lucas Querini. El concierto contará con la participación especial de Myriam Cubelos y Aldana Moriconi en voces, y Juancho Perone en percusión. Mar 8 de marzo, a las 21 h

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985

Caras extrañas. Sáb 1 de marzo, a las 20 h

LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

Crema DJ + VJ invitadx. Jue 27, a las 20 h (teatro)

Peña terracera. El trío Garupá celebra la obra del artista misionero Ramon Ayala reversionando temas clásicos y parte de la obra no tan difundida del Mensú. Jue 27, a las 20.30 h (terraza)

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

La mentira. Dos parejas con años de amistad se reúnen para cenar. En este encuentro la mentira comienza como una elección, una prueba de amistad, y finalmente se convierte en una obligación para mantener sus matrimonios. Dir: Nelson Valente. Sáb 15 de marzo, a las 21 h

Maestra Normal. Escrita e interpretada por Juan Pablo Geretto, la obra narra las peripecias de una maestra durante un acto escolar. Vie 11, sáb 12 y dom 13 de abril, a las 20 h

EL CÍRCULO

Laprida 1223

La casa de Bernarda Alba. Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye e impone un asfixiante y riguroso luto durante ocho años, prohibiendo a sus cinco hijas salir de la casa y permitiendo únicamente casarse a la mayor de ellas. Obra de Federico García Lorca, a cargo del Grupo Teatral Cosa de Lenguas. Dir: Gonzalo Catalani. Sáb 8 de marzo, a las 20 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Modelo vivo muerto. Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Sáb 15 de marzo, a las 21 h

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085

Historia y mujeres. Unipersonal de la historiadora cordobesa Pupina Plomer. ¿Desde cuándo aparecen las mujeres en la Historia? ¿Siempre estuvieron o recién ahora las reconocemos? Nuevas lecturas acerca de las mujeres argentinas. Dom 9 de marzo, a las 21 h

Muerde. A René lo abandonaron en el taller familiar cuando tenía diez años. ¿Cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber. Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Con Luciano Cáceres. Dramaturgia y dir: Francisco Lumerman. Vie 28 de marzo, a las 20.30 h