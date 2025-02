El presidente de Colombia Gustavo Petro cargó nuevamente contra su par argentino Javier Milei y apuntó contra la motosierra que el mandatario le regaló a Elon Musk, durante su visita a Estados Unidos, en el marco de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC).

"No saben que en Colombia ese instrumento se usó para descuartizar miles de seres humanos. Lo hicieron personas que pensaban como ellos", dijo Petro en su cuenta de X adjuntando el video en el que el líder ultraderechista le obsequia la peculiar herramienta al flamante Administrador del Departamento de Eficiencia de la Casa Blanca.

El jueves pasado, Milei le regaló una lujosa motosierra a Musk, símbolo del brutal ajuste que lleva a cabo en el país, en la previa del inicio de la cumbre conservadora que esta semana tuvo lugar en Estados Unidos.

Petro vs Milei: un cruce más, y van…

No es la primera vez que el presidente colombiano cruza a su homólogo argentino. Cuando Milei era candidato presidencial, el mandatario colombiano arremetió contra él por sus comentarios despectivos sobre las personas socialistas y aseguró que eso lo "decía Hitler". Petro había comparado a Milei con los dictadores Jorge Videla y Augusto Pinochet.

A fines de enero de 2024, el Gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, luego de que Milei asegurara que su par colombiano "es un comunista asesino que está hundiendo" al país.

En septiembre del año pasado, Petro aprovechó su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas para cuestionar a su par argentino y al avance de la ultraderecha global. Sin dar nombres propios, Petro dijo que estos dirigentes "en su poder de prohibición y censura gritan: ¡Viva la libertad carajo! Pero es solo la libertad del 1 por ciento más rico de la población mundial".

"La delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí", comentó a mediados de noviembre Petro, tras el G20, en alusión a una discusión entre ambos líderes. Y agregó: "Trabajo conjunto. Este fue el tema con el que pelié (sic) con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes y poderosos del G20 que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial, ni colombiana", aseguró días después del evento en un acto oficial.

A mediados de diciembre, Petro volvió a lanzar un dardo al compartir la foto de su colega argentino mientras estrecha la mano de Xi Jinping junto a un antiguo mensaje del economista, que decía "Poniendo zurdos en su lugar". El contraste lo graficó de esta manera: "Aquí la foto".

La última mención que había hecho ocurrió el fin de semana pasado, por el escándalo con la criptomoneda $LIBRA. "Invierte presidente, en café colombiano, está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende también por libras. No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia", escribió el mandatario en tono de burla.

