La historia del tango rosarino abre a un escenario amplio, donde muchas facetas esperan ser descubiertas. En La guitarra del tango en Rosario. Historia, intérpretes, estilos y producciones (Tinta Libre, 2024), el músico y docente Facundo Ezequiel Madrid ofrece un recorrido profuso y un abordaje específico, que indaga en la historia y la vigencia del tango rosarino. “Me apoyé bastante en uno de los grandes investigadores del tango, Lautaro Kaller; él hizo un gran trabajo sobre las orquestas de Rosario, pero específicamente en el rubro de la guitarra, no había nada. Y eso me motivó aún más”, comenta Facundo Madrid a Rosario/12.

Como señala el autor, el libro surge de un artículo para el curso de posgrado Historia social y política del tango argentino dictado por Gustavo Varela: "Me fui metiendo en el tema, y descubrí que no había nada escrito. Empecé con los guitarristas, seguí con la discografía, y me di cuenta de que había un entramado social mucho más amplio, como el que significan los colectivos, la política, los luthiers, los fotógrafos, la prensa, los sellos y los estudios donde se graba; se me armó toda una escena local en torno a la guitarra que en principio no imaginaba”.

-Adjetivar al tango como “rosarino” parece que todavía necesita de explicación, ¿o no?

-Para mí, el tango rosarino tiene una identidad propia muy fuerte, y creo que nos cuesta -no sé si es la palabra- emanciparnos de Buenos Aires. La meca es allá, obviamente, pero acá también hay una producción fuerte. Yo quise encontrar los fundamentos y ver cuántos discos hay, cuánta producción. Nosotros también tenemos un contexto y eso orientó al trabajo, para verlo históricamente y no solo desde de lo que yo conocía, en cuanto a mi participación en el Quinteto de Guitarras de La Casa del Tango, desde hace diez años. Traté de reconstruir la imagen del guitarrista del pasado, quiénes eran mis antecesores, y así descubrí, por ejemplo, a Carlos Peralta, a quien Roberto Grela admiraba. Hay guitarristas que han viajado por el mundo y hecho giras. Hay muchísimo tango en Rosario, y me parecía interesante recopilarlo y poder mostrarlo.

-El libro indaga desde un costado también político el desarrollo de esta música.

-El curso de posgrado me marcó, porque dejó a la vista que la cultura siempre está inmersa en un contexto social y político. Eso me situó. Y también entendí muchas cosas, como por ejemplo cómo a raíz de este nuevo tango, en los últimos 20 años surgieron colectivos como La Casa del Tango o Músicos Tangueros Rosarinos (Mutar), que nuclean a los músicos y les permiten relieve, reclamos y mejoras. Mutar es un gran fin para eso, como cuando reclamó que todos los músicos de tango participaran en el Encuentro Metropolitano de Tango, que haya un caché acorde para todos y que se cobre pronto. Hubo una militancia fuerte, y eso pasó también durante la pandemia. Está también el caso de muchos músicos que se van de Rosario para mejorar su situación económica. Hablé con músicos de Canadá, Inglaterra, Japón, sobre por qué se fueron, cómo es allá el tango, y si pueden llevar a cabo su oficio.

-Entiendo que hacer este trabajo te significó tocar menos la guitarra, y ésa no es una decisión fácil.

-Fue un trabajo de investigación fuerte, y no me imaginaba estar desprendido de la guitarra durante tanto tiempo. Pero el tema me atrapó y fue una grata sorpresa poder hacer la investigación y contribuir desde otra mirada, no solo como guitarrista, sino como alguien que puede escribir sobre la escena local. El libro ya me ha dado sorpresas muy gratas, hice una gira en estas últimas semanas y tuve la suerte de poder presentarlo en España, Italia y Túnez. Es algo que nunca hubiese imaginado, porque no me considero escritor y me cuesta incluso este rol de presentar algo que no sea música. Pero hubo un recibimiento muy lindo y el libro ya se está vendiendo también en Europa. Mis colegas me escriben y me lo piden, veo que hay muy buena recepción, y los músicos me agradecen la difusión que hago de ellos. Esto es parte también de un trabajo colectivo, porque lo siento como una voz para todas y todos los guitarristas tangueros de Rosario.

-Y pudiste llevar el interés de un trabajo académico a un público todavía más amplio.

-Cuando hice la Escuela de Música, me dije: “Si vuelvo, no quiero que sea con una guitarra clásica, sino con algo más cercano”. Y así fue; ahora estoy dando el “Seminario Ensamble de Música: El Tango”, donde siempre le digo a los chicos: “Vamos a aprender todo esto, pero la vida del músico está afuera”. El año pasado los llevé a la Dante Alighieri a dar un concierto didáctico, hicimos una peña, y también tocamos en la Biblioteca Argentina. En este sentido, también quiero que el libro circule y no esté cajoneado; de lo contrario, ¿qué gano? Tiene un código QR de Spotify que lo vuelve un audiolibro: uno puede ir escuchando mientras lee, y lo voy actualizando; también con Google Maps, con las entidades públicas y privadas abiertas o que cierran, para que el libro siga así su curso.

La guitarra del tango en Rosario cuenta con prólogo del investigador e historiador del tango Lautaro Kaller, y contratapa escrita por la doctora en letras e investigadora del Conicet, Julieta Viu. Incluye entrevistas a músicos, periodistas, investigadores, luthiers, ingenieros de sonido, agentes de prensa, fotógrafos y productores discográficos. Indaga en cuestiones específicas como el desarrollo del “estilo rosarino” y la relación entre tango, género y política.

Algunos de los relevamientos ofrecidos por el libro: han cerrado más de 60 lugares en los últimos años; se grabaron 128 trabajos discográficos en los últimos 30 años, 19 en pandemia; 22 de esos trabajos fueron editados por sellos discográficos. “Las cifras de 70 tangos instrumentales y 27 tango canciones, demuestran -según Facundo Madrid- que el tango, como toda música popular, está viva y es nuestra”. El libro fue seleccionado por el programa Espacio Santafesino y en diciembre de 2024 ha sido declarado de “Interés Cultural” por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. La presentación en Rosario, a realizarse en La Casa del Tango, está prevista para los próximos meses.