El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, señaló el complicado panorama económico que enfrentan las pequeñas y medianas empresas productivas del país que, tras un año marcado por la crisis y recesión, se encuentran al borde de la supervivencia.



En una entrevista con la 750, Rosato indicó que en 2024 se pedieron más de 220 mil puestos de trabajo y cerraron 9.860 pymes, en general del sector productivo. Al dramático panorama le sumó que en 2025 esos números podrían aumentar aún más, producto de la recesión y la caída en las ventas, sumado a la falta de competitividad para exportar.

“Este año nosotros lo venimos anunciando por estadísticas que hemos realizado, comenzamos un año con más de 3 mil despidos. Y en Argentina no hay posibilidades de seguir así”, afirmó. “Si Argentina no crece, decrece. Muchas empresas y no pueden soportar más esta recesión”.

En otras palabras, dijo que la reactivación de la economía y la producción se torna un imperativo si se quiere evitar que miles de empresas no soporten más y no tengan otra alternativa que el cierre y el despido de decenas de miles de trabajadores.

“Claramente, tenemos el problema de las importaciones. Le bajaron impuestos a aquellos que importan. Subieron las importaciones un 53 por ciento en el sector alimenticio”, dijo sobre los puntos a trabajar.

Y añadió: “Esto sigue avanzando cuando a la industria cada vez más le suben los costos. Tenemos un costo permanente de la energía que actualiza según el tipo de cambio. Los impuestos no bajan”.

“Esto hace que no podamos competir. Nosotros, las pymes, tenemos un tema fundamental. No nos dedicamos a la ruleta financiera, no nos interesa la cripto moneda, creemos que solo se puede sacar adelante el país con producción y el trabajo”, afirmó, luego, en tono crítico Rosato.

Y finalizó: “Eso tiene que entender el Gobierno que no impulsa ninguna política productiva. Perdimos 20 años. Ahora vamos a volver a retroceder 20 años si no le damos a Argentina la oportunidad de poder producir y realmente generar empleo genuino, que es lo que necesitamos”.