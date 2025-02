Desde Barcelona

UNO No todos pueden ser neoyorquinos (privilegiados nacidos en esa ciudad, Manhattan, comprada por un puñado de monedas a sus auténticos y primeros nativos para luego ser amoroso logotipo de Milton Glaser o suerte de Ciudad Esmeralda para Woody Allen).

Pero todos sí pueden (podemos) ser newyorkers, se dice Rodríguez insertándose en el prólogo de un libro que acaba de ver/leer y que se titula Mis años con Ross y está firmado por James Thurber. Y su prólogo en cuestión está firmado por ese escritor argentino al que detesta pero, por esta vez, por esto, lo soporta.

Es decir: todos podemos sentir al por estos días centenario semanario The New Yorker (y Harold Ross fue su primer director y el escritor/dibujante Thurber fue uno de sus lugartenientes y ambos fueron tan wesandersonianos...) como una suerte de patria por opción y elección. Un sitio en la vida. Un lugar en el mundo. Una alegre y gótica metrópoli donde vivir y leer bien y cuyo primer siglo de vida coincide con las diez décadas de El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald y las cinco décadas del Saturday Night Live de Lorne Michaels, otras dos muy neoyorkinas y venerables y veneradas instituciones. The New Yorker como esa revista a la que Rodríguez siempre pasó revistada y por la que fue siempre revestido: ese punto central y Big Bang desde el que --como en esa célebre y posterizada ilustración de Saul Steinberg para la portada de The New Yorker del 29 de marzo de 1976-- puede contemplarse, desde la 9th Avenue, no sólo el resto de la ciudad sino, también, el resto del mundo casi con modales de hasta el infinito y más allá.

Panorama no desde el puente sino desde la revista, sí.

DOS Y hubo un tiempo --un tiempo mejor, piensa Rodríguez-- en que las revistas eran el medio perfecto para asomarse al estado de las cosas. Y ahí, hace un siglo, ya en la portada del número 1 de The New Yorker, fue que comenzó a caminar su andadura ese instantáneamente arquetípico y paradigmático dandy/símbolo/mascota Eustace Tilley (ilustrado/creado por el artista Rea Irvin, primer director de arte del semanario y quien también diseñó la tipografía para el título de la revista y de sus artículos hoy conocida como, sí, Irvin) funcionando como suerte de virtual intermediario entre el aquí y el allá y todas partes. Alguien y algo que informaba a los de las afueras acerca de lo mucho que sucedía y se ofrecía en la non-fiction de la gran ciudad mundial a la vez que les contaba a los metropolitanos fictions transcurriendo en la cada vez más fértil y ocurrente suburbia. Un producto civilizado y civilizador. Allí, entonces y desde entonces, las columnas de letras apretadas flanqueadas por cartoons (firmados por Peter Arno o Charles Addams o Gahan Wilson o Roz Chaz o...) yendo del slapstick social y desopilante a lo críptico y casi zen y chismoso de ceja enarcada y sonrisa torcida en la sección The Talk of the Town. Y, con el tiempo, las crónicas históricas que hacen historia (Hiroshima de John Hersey, Eichman en Jerusalén de Hannah Arendt, A sangre fría de Truman Capote, Picture de Lillian Ross, Habla, memoria de Vladimir Nabokov, París era ayer de Janet Flanner, Crónicas de Nueva York de Maeve Brennan, Vivir bien es la mejor venganza de Calvin Tomkins, El secreto de Joe Gould de Joseph Mitchell, los casos clínicos de Oliver Sacks y, hasta nuestros días, con lo de Susan Orlean y David Grann y Jill Lepore y Patrick Radden Keefe y Malcolm Gladwell y D. T. Max y la recientemente fallecida Janet Malcolm). Y las reseñas de libros de Edmund Wilson y las legendarias críticas cinematográficas de Pauline Kael y las exploraciones culturales de George Steiner y la audición de música pop de Nick Hornby. Y los cuentos (de Jean Stafford & J. D. Salinger & Mavis Gallant & Harold Brodkey & Ann Beattie & Irwin Shaw & Mavis Gallant & Vladimir Nabokov & Janet Flanner & Woody Allen & Lorrie Moore & Peter Taylor & Shirley Jackson & Roal Dahl & Eudora Welty & Donald Barthelme & Alice Munro & Philip Roth & Annie Proulx & Stephen King & Cynthia Ozick Jorge Luis Borges & Steve Martin & Zadie Smith & Haruki Murakami & Joyce Carol Oates & William Trevor & Joy Williams & George Saunders & Mary Robison & E. B. White & Ruth McKenney y Los Tres Johns Magos: Cheever & O'Hara & Updike, entre tantos/tantas otros/otras, muchos/muchas de ellos/ellas editados/editadas por los formidables William Maxwell o Katherine White o Gus Lobrano) y poemas (de Paul Muldoon, Jorge Luis Borges otra vez, Anne Sexton, John Ashbery, Sharon Olds, Charles Simic, Joseph Brodsky, Anne Carson, Leonard Cohen, Sylvia Plath, Ocean Vuong...). Y, claro, esas portadas histéricas e históricas como las de --por los días del September 11-- Art Spiegelman y la de Maira Kalman y Rick Meyerowits rebautizando a todo el asunto como New Yorkistán.

TRES Hay numerosas antologías --y por esos días de celebración y festivales y exposiciones en Manhattan salen varias otras-- de lo publicado en The New Yorker. Y, por supuesto, exhaustivos y memoriosos recorridos memorables por sus legendarios pasillos y despachos y bares cercanos narrando apogeo y decadencia y caída y resurrección e influencia. Sí: The New Yorker cambia para que todo siga igual en The New Yorker. Es decir: The New Yorker fue y es y será una revista que es historia y hace historia. Y los años de la revista con Ross como la edad dorada de The New Yorker por la sola y sencilla razón de que Ross estaba en The New Yoker por esos años y porque, sí, Ross era The New Yorker.

CUATRO Harold Ross y su sofisticación de idiot savant inteligentísimo y de editor instintivo-intuitivo (aunque un tanto inseguro en cuanto a si Moby-Dick era "el hombre o la ballena"). Ross como el rigurosamente desordenado y abundante conjunto de dudas y asombros resultando --certeramente y en palabras de Dorothy Parker-- en "una ignorancia que era el edificio Empire State de las ignorancias: no quedaba otra que admirarla por su tamaño". Ross --joven nacido entre las montañas de Aspen lanzado a la conquista de los rascacielos de Manhattan-- no sabía nada de nada; lo que lo convertía en alguien siempre listo para mostrarse asombrado por todo. De ahí su idea de crear una revista que no se pareciese a ninguna otra, porque él no se parecía a nadie salvo a sí mismo. Así, Parker --al reseñar Mis años con Ross en Esquire-- destacaba el mérito de su autor: "La escritura de Mis años con Ross era una empresa rebosante de peligros. Entre ellos, el riesgo de que, por supuesto, los lectores considerasen a la extraña criatura que es el héroe del libro como el producto de la imaginación de Mr. Thurber... Pero el libro da pruebas de que nuestro protagonista ha sido un hombre real, que vivió entre nosotros hasta no hace mucho. Aún así, las dudas de los lectores al respecto son más que comprensibles. Después de todo, sólo Dios o James Thurber pudieron haber creado a alguien como Ross".

El gran capitán Harold Ross era el hombre y, también, la ballena.

James Thurber fue, en este libro, su dedicado marinero narrador Ishmael.

Y la inhundible The New Yorker --se dice Rodríguez, saliendo de prólogo y entrando en materia y subiendo a bordo-- es el arpón que dio en el blanco y negro de todas y cada una de sus páginas a ser leídas con andar elegante y monóculo de dandy.