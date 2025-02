KIP Protocol, una de las empresas involucradas en la estafa multimillonaria con criptomonedas que tuvo como protagonista al presidente Javier Milei, desmintió este lunes haber participado del lanzamiento de $LIBRA, así como haber obtenido beneficios económicos del proyecto. La empresa reconoció la magnitud de las pérdidas que la estafa les provocó muchos inversores y le apuntó directamente a Mauricio Novelli, el empresario ligado al Presidente que lo introdujo al mundo cripto.

En un comunicado difundido por X, la compañía intentó despegarse de Milei, asegurando que no tiene "relación previa ni actual" con el mandatario, aunque sí admitió haber recibido una propuesta relacionada al proyecto por parte de Novelli, uno de los organizadores junto a Manuel Terrones Godoy de Tech Forum, el evento de octubre de 2024 donde el líder de La Libertad Avanza habría conocido a Julian Peh (CEO de Kip Network) y al creador de la criptomoneda, Hayden Mark Davis (Kelsier Ventures).

El papel de KIP Protocol

En el comienzo del documento, la empresa reconoce "el daño que la situación $LIBRA ha causado a muchos inversores, a nuestros clientes y a la comunidad criptográfica en general", al tiempo que se muestra "sorprendida" por "los recientes acontecimientos", motivo que los lleva a "aclarar los hechos relacionados con el papel de KIP Protocol en el evento", explica el texto.

En primer lugar, asegura el comunicado, "KIP no inició el proyecto Libra ni el Proyecto Viva La Libertad". Esto significa que "no dirigimos ninguna actividad ni participamos en ninguna discusión relacionada con el lanzamiento del token" sino que "somos una empresa de inteligencia artificial en etapa inicial que se convirtió en una parte conveniente para brindar cobertura a otras partes que iniciaron y gestionaron el lanzamiento del token", afirma en una confusa explicación.

La invitación de Mauricio Novelli

En segundo lugar, el texto aclara que "se invitó a KIP a colaborar en la gestión de la iniciativa de financiamiento del proyecto para las PYME argentinas" y que esa invitación fue realizada por Mauricio Novelli recién el 13 de febrero de 2025 -el día anterior a la estafa-, "basada en nuestra experiencia previa en la ejecución de programas de subvenciones y nuestra capacidad para implementar infraestructura de IA para empresas".

Según KIP Protocol, "esta iniciativa de financiación de las PYME sólo comenzaría más tarde, y todavía no habíamos iniciado conversaciones sobre cuándo empezaría nuestro trabajo". En ese sentido, la empresa sostiene que no creó ni aprobó "el sitio web de Proyecto Viva La Libertad ni ninguno de sus contenidos" y que no es propietaria del dominio del sitio web.

En tercer lugar, el comunicado remarca que "KIP no participó en el lanzamiento del token", sino que este "fue iniciado y gestionado por Hayden Davis/Kelsier, según sus propias palabras, sin participación de KIP".

"No se nos informó con antelación de la fecha ni de la hora de lanzamiento del token. No promovimos la compra del token de ninguna manera antes o después del lanzamiento", insistió la empresa.

¿Y la publicación en X?

Después del lanzamiento del token, señaló KIP Protocol, "Novelli nos pidió que hiciéramos una publicación en X para apoyar el proyecto, proporcionándonos texto en inglés y español".

En ese momento, "la publicación original del presidente Javier Milei apoyando el proyecto todavía estaba activa, lo que nos permitió seguir confiando en los objetivos más amplios del proyecto. Por lo tanto, publicamos en X para apoyarlo", argumentó la compañía sobre su participación en la promoción de $LIBRA.

Según afirma el comunicado, "KIP no obtuvo ningún beneficio del lanzamiento del token. No recibimos tokens ni pagos, ni nos ofrecieron nada. KIP y su equipo no tienen tokens ni fondos asociados de ninguna manera con Libra o Hayden Davis/Kelsier. Ninguna de las billeteras involucradas en el lanzamiento de Libra pertenece a KIP".

Vínculo con Javier Milei

Por último, la empresa aseveró que no tiene "ninguna relación previa ni actual con el presidente Javier Milei", aunque reconoció que "el CEO de KIP, Julian Peh, se reunió con él una vez como patrocinador del evento Tech Forum Argentina el 19 de octubre de 2024". En esa oportunidad, "ni el Proyecto Viva La Libertad ni el de Libra fueron mencionados", asegura el comunicado.

Y concluye: "KIP Protocol sigue comprometido con la transparencia y la integridad. Seguiremos trabajando con todas las autoridades pertinentes para resolver cualquier malentendido y estamos preparados para tomar las medidas legales necesarias para proteger nuestra reputación frente a nuevas reclamaciones infundadas".

La investigación hasta ahora

En Argentina, la criptoestafa está siendo investigada por el fiscal Eduardo Taiano. La semana pasada, Taiano hizo una sinopsis de los hechos que se investigan, donde junta los grandes puntos de coincidencia de las denuncias.

Todo empieza el viernes 14 de febrero cuando a las 19.01Milei publica en su cuenta de "X" un texto que promueve la criptomoneda $LIBRA: "Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". Agregaba el link "vivalalibertadproyect.com" y otro para entrar a un formulario/contrato desde donde se podía adquirir el criptoactivo desde la plataforma Solana. Como es conocido, ante el escándalo eliminó el tuit y publicó otro donde decía no estar "interiorizado" en el proyecto, que aclaraba que era privado.

La cotización inicial había sido muy baja y tuvo una suba exponencial después de la publicación de Milei. Pero en pocas horas la cotización se desplomó "debido a operaciones de compra que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento". Eso habría posibilitado, explica, el retiro de unos 100 millones de dólares por parte de unas pocas billeteras virtuales. La maniobra, además, "habría generado una pérdida de valor en la tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado la token después del posteo".

Las empresas extranjeras Kip Network, representada por Peh, y Kelsier Ventures, representada por Davis, son señaladas como las que crearon y lanzaron $LIBRA. La primera tendría una representación local a cargo de Novelli. Todo indicaría que Peh y Davis tuvieron su primer encuentro con Milei en un evento llamado Tech Forum, que organizaron Novelli y Terrones Godoy en octubre de 2024, donde también habría participado Morales, el asesor de la CNV. La última reunión documentada de Milei y Davis (ambos difundieron foto) fue el 30 de enero último. Aunque Taiano aún no se explaya, porque pedirá la información oficialmente, ya se conoce que Novelli ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada y una a Olivos. Las más de las veces iba a reunirse con Karina Milei. Davis habría participado también de un encuentro en julio último.

Otro punto clave de las denuncias que destaca el fiscal es que "señalaron que los empresarios extranjeros habrían abonado una suma de dinero al presidente y/o a su círculo de funcionarios y/o colaboradores más cercanos para posibilitar que esas reuniones se llevaran a cabo tanto en el Hotel Libertador, donde tuvo lugar el Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos". "En concreto --señala Taiano-- se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho".

Sobre los posibles sobornos, en lo que el fiscal aún no se explaya, se conocieron estos días los relatos de varios personajes del mundo cripto que coinciden en que habría pedidos de dinero para acceder a Milei. Uno de ellos es Charles Hoskinson, otro es Diógenes Casares, que vinculó un pago de 5 millones de dólares con $LIBRA. CoinDesk publicó mensajes de Davis donde decía que le pagaba a "la hermana" y tenía "control" sobre el presidente. También dijo públicamente que era asesor de Milei, dio a entender que el lanzamiento de $LIBRA estaba acordado y que él tiene los 100 millones de dólares.