La polaca Iga Swiatek hizo historia este sábado al consagrarse por primera vez en Wimbedon con una actuación demoledora: doble 6-0 ante la estadounidense Amanda Anisimova en apenas 57 minutos.

Fue apenas la tercera ocasión en la historia que un Grand Slam se define con este resultado. La última había sido en Roland Garros 1988, cuando la alemana Stefi Graff se lo propinó a la soviética Natalia Zvereva; mientras que la primera se dio en Wimbledon 1911, entre las británicas Dorothea Douglass y Dora Boothby.

"Es algo irreal. Lo primero, quiero felicitar a Amanda por las dos semanas increíbles que ha hecho. No importa lo que haya pasado hoy, tenés que estar muy orgullosa de tu trabajo. Seguro que vamos a jugar más finales juntas aquí", dijo Swiatek después de recibir el plato de Venus de campeona de manos de Kate Middleton, duquesa de Cambridge.

La final de este sábado, disputada en el Court Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, le otorgó a la polaca de 24 años su sexto título de Grand Slam y el primero sobre césped, completando así su colección de superficies: tenía cuatro conquistas en polvo de ladrillo (Roland Garros '20, '22, '23 y '24) y una en cancha dura (US Open '22).

"Ni siquiera soñé con esto. Para mí esto estaba muy lejos. Siento que aún no soy una jugadora experimentada, pese a ganar otros Grand Slams, nunca esperaba esto. Mi equipo creyó en mí más de lo que creo yo. No hay ningún torneo como este. Siempre estaba ansiosa aquí, porque caminar por estos pasillos era una gran presión, pero he disfrutado mucho. He mejorado mi juego y ahora me siento muy cómoda", confesó la europea.

Por Anisimova, la brutal derrota puso fin a su sueño de coronar por primera vez en un torneo grande. "Gracias a todos los que me apoyaron desde mi primer partido aquí. Me ayudaron mucho. Fueron dos grandes semanas, aunque me quedé sin nafta, ojalá hubiera jugado un partido mejor", expresó la estadounidense de ascendencia rusa, quien cumplirá 24 años en agosto y pasará al 7º lugar del ranking WTA.