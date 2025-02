El caso de Liam Gael Flores Soraide, el niño de tres años que desapareció en Ballesteros Sud, Córdoba, generó conmoción en la comunidad. La investigación, que transita su tercer día de búsqueda, se complica a medida que surgen nuevos testimonios y se intensifican los operativos. Un detalle clave surgió en las últimas horas: la supuesta aparición de una camioneta blanca el mismo día de la desaparición de Liam y el posterior allanamiento a la casa de un vecino.

El sábado por la tarde, el día en que Liam desapareció, un vecino identificado como Raúl fue testigo de algo extraño. Según relató, vio una camioneta blanca, con vidrios polarizados, que circulaba lentamente por la zona. Aunque al principio pensó que se trataba de un cliente de la empresa local de ladrillos, hoy, tras la desaparición del niño, ese detalle lo hace dudar.

Liam Gael Flores Soraide es intensamente buscado hace tres días.

“Pensé que era un cliente que venía a comprar ladrillos, pero ahora, con todo lo que ha pasado, me parece muy raro”, declaró Raúl a medios locales. Para él, la posibilidad de que Liam se haya ido solo es imposible. "Él nunca se aleja, siempre está cerca de los adultos", explicó.

Este testimonio, que parecía trivial en su momento, adquirió gran relevancia después de que otros vecinos confirmaron que también vieron el vehículo. Maricel, otra vecina, relató que la camioneta entró al predio, recorrió el lugar de forma tranquila y luego se fue. La coincidencia de estos testimonios hace pensar a las autoridades que podría ser una pista clave para la investigación .

Allanamiento en la búsqueda de pistas

Gracias a esta información, la fiscal Isabel María Reyna ordenó un allanamiento en la casa de un hombre conocido en la zona, quien aparentemente tiene algún tipo de vínculo con la familia de Liam. En el operativo, se secuestraron tres teléfonos celulares y una camioneta similar a la que fue descrita por los testigos. Aunque no se ha realizado ninguna detención aún, la policía está analizando los dispositivos en busca de información que podría ayudar a esclarecer lo sucedido.

Rastrillajes intensificados y nuevas esperanzas

La búsqueda de Liam continúa con más de 190 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, incluyendo perros rastreadores y drones que cubren la zona rural de Ballesteros Sud. Las condiciones del terreno son complicadas, con campos de maíz, soja y cortaderos de ladrillos que dificultan el acceso y el trabajo de los rescatistas. Las altas temperaturas de Córdoba también son un desafío adicional.

Más de 190 efectivos de distintas fuerzas buscan a Liam.

La comunidad, sin embargo, no pierde la esperanza. La familia de Liam sigue esperando noticias y se aferra al compromiso de las autoridades de no detener la búsqueda hasta encontrarlo. "No vamos a parar hasta que lo encontremos", dijo la fiscal.

Seguí leyendo: