Horas antes de que el Consejo Nacional del PJ se reúna por primera vez bajo la titularidad de Cristina Kirchner, el exintendente de San Antonio de Areco Francisco "Paco" Durañona se mostró autocrítico con el presente del peronismo: "Estamos discutiendo cuestiones muy menores que están muy lejos de lo que le interesa a la sociedad", expresó, entrevistado en la 750.

"Si tengo que salir en San Antonio de Areco a conversar con los vecinos y tratar de explicar lo que está pasando en el peronismo, con reuniones en el Consejo del partido en Capital y con un movimiento nuevo de desprendimiento de Axel Kicillof, donde uno se tira mierda de un lado y el otro le contesta, yo creo que me pegan una patada en el culo", agregó el también exsenador provincial.

En esa línea, Durañona dijo que el peronismo parecería no haber aprendido de sus errores: "Pareciera que la derrota electoral de 2023 no generó el reacomodamiento que debió haber generado", lamentó.

Y advirtió: "Me parece que este año nos vamos a comer una paliza de nuevo, y quizás eso sirva para empezar a trabajar en serio en una propuesta que tenga que ver con un proyecto nacional, con el rol de los municipios, con la industria, la logística, la energía y la decisión de nuestros aliados geopolíticos en la región y en el mundo. Mientras no vayamos en ese sentido vamos a ir mal".

Para el exjefe comunal de San Antonio de Areco, el peronismo no debe perder de vista su foco histórico. "Nuestra doctrina es cristiana y nuestro representante máximo en la discusión geopolítica hoy es el Papa Francisco, que tiene un mensaje clarísimo. Ahora, si la moda es hablar de criptomonedas o hacer guita fácil, el peronismo no se puede enganchar en esa por más que hoy no garpe". sostuvo.

"Tampoco se puede enganchar en peleas menores porque no tenemos los argumentos o los cuadros o porque creemos que es aburrido salir a la cancha a discutir temas de fondo. No podemos abandonar nuestras convicciones porque ahora supuestamente garpe otra cosa", sintetizó.

Por último, hizo hincapié en las elecciones legislativas de este año y señaló que, en su mirada, el peronismo tiene más chances de salir victorioso si no va unido. "Me parece que si vamos separados en la Provincia de Buenos Aires podemos sumar más que si vamos unidos. Después de la elección seguramente encontraremos puntos en común para 2027", cerró.