Roberta Flack, cantante, pianista y compositora que con su exquisito gusto tuvo una incidencia innegable en el terreno de la música pop y el R&B, murió este lunes por la mañana a los 88 años. Todavía no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento, pero su representante, Suzanne Koga, informó en un comunicado: "Estamos desconsolados por la partida de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Falleció en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa".

La artista sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA), tal como había anunciado su familia en noviembre de 2022. Ese diagnóstico la alejó definitivamente de los escenarios y desde entonces no volvió a cantar. En 2019 sufrió un derrame cerebral y al año siguiente fue galardonada por los Grammy con el premio a su trayectoria. "Es un honor tremendo y abrumador. He intentado toda mi carrera contar historias a través de mi música. Este premio es una validación para mí de que mis compañeros escucharon mis pensamientos y acogieron lo que he intentado ofrecer", expresó en aquella oportunidad. La progresión de la enfermedad terminaría incapacitándola para hablar, pero su voz inconfundible no será olvidada.

Flack nació en una familia de músicos de Carolina del Norte y se crió en Arlington (Virginia). Comenzó a estudiar piano a los 9 años y fue un verdadero prodigio. Para dar sus primeros pasos se inspiró en la obra gospel de Mahalia Jackson y Sam Cooke. A los 15 años ingresó en la Universidad Howard con una beca completa, pero su trabajo de posgrado se vio interrumpido por la muerte de su padre y comenzó a enseñar música en escuelas (hay quienes aseguran que no existe mejor modo de aprender una disciplina que enseñándola). A la par, trabajaba como artista nocturna. Tal como indican los cuentos de hadas del mundo de la música, Flack fue descubierta en un club de jazz por Les McCann, quien dedicó maravillosos elogios a su protegida. "Su voz tocaba, golpeaba, atrapaba y pateaba todas las emociones que he conocido", declaró alguna vez el pianista.

A partir de ese momento comenzó formalmente su carrera discográfica, aunque su primer éxito llegó varios años después, cuando grabó "The first time ever I saw your face", de Ewan MacColl, que se utilizó como fondo en una escena de amor bastante explícita protagonizada por Clint Eastwood y Donna Mills en la película Play Misty For Me (1971), dirigida por el propio actor. La grabación le permitió obtener el Grammy en 1973 y al año siguiente se llevó el premio con la imbatible "Killing me softly with his song". Compuesta por los músicos Charles Fox y Norman Gimbel, se convirtió en el N°1 de la lista de éxitos de Estados Unidos durante varias semanas desde su lanzamiento.

Como todo hit, tiene su origen mítico. Flack contó en su momento que había escuchado aquella melodía por primera vez en 1971, durante un vuelo. "La canción me golpeó. Inmediatamente saqué un papel, hice pentagramas y la repasé al menos ocho o diez veces, anotando la melodía que escuchaba. Cuando aterricé, llamé inmediatamente a Quincy (Jones, productor) a su casa y le pregunté cómo encontrar a Charles Fox. Dos días después tenía la canción", relató.

Por un lado, sus productores la presionaban para obtener resultados rápidos y poder lanzar el tema cuanto antes (los consabidos mandatos de la industria musical); por otro, Roberta se obsesionaba con alcanzar la perfección y estaba dispuesta a grabar varias versiones hasta dar con la armonía precisa y el sonido exacto que tenía en su cabeza desde que había oído la canción (el espíritu libre y rebelde de todo –buen– artista).

Tras volver a encabezar las listas de éxitos en 1974 con "Feel like making love", Flack dejó de actuar para poner toda su atención en las composiciones y también destinó buena parte de su tiempo a apoyar causas benéficas. A lo largo de su extensa trayectoria trabajó con artistas de la talla de Miles Davis y Donny Hathaway, y grabó un álbum de versiones de The Beatles en 2012, Let it be Roberta.

La cantante solía explicar que su formación clásica le permitía probar un gran abanico de posibilidades a la hora de componer e interpretar. En el caso de "Killing me softly...", por ejemplo, detalló: "Cambié partes de la estructura de acordes y decidí terminar con un acorde mayor". El tema fue grabado por otros artistas como The Fugees en 1996, pero lo cierto es que la impronta de Flack añadía un condimento muy personal a cada una de sus creaciones. Tal como describió el promotor musical Peter Shapiro, "urbana, gentil y jazzística, Roberta Flack fue, en muchos sentidos, la actuación perfecta de soul de principios de los 70".