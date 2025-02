Desde Roma

El Papa Francisco ha levemente mejorado sus condiciones clínicas pese a estar siempre en una situación crítica, según el informe médico de este lunes por la tarde difundido por el Vaticano. El parte médico dijo además que “no se han verificado nuevas crisis respiratorias de carácter asmático”, como había tenido antes y que “algunos exámenes de laboratorio han mejorado”. La leve insuficiencia renal bajo control, de la que se habló ayer, “no es preocupante” . “Continúa de todas maneras con la terapia de oxígeno pero con flujos y porcentajes de oxígeno reducidos”. Los médicos, considerando la complejidad del cuadro clínico, “no eliminan la prognosis reservada”.

El Papa, dijo además el comunicado, en la mañana recibió la eucaristía y durante la tarde retomó su actividad laboral. También llamó, como hizo varias veces desde que fue internado en el Políclinico Gemelli por una neumonía bilateral el 14 de febrero, al párroco argentino Gabriel Romanelli, que está a cargo de la parroquia de Gaza, para saber cómo están por allá y expresar su “paterna cercanía”, dado que Gaza y su gente es una de las zonas más afectadas por el conflicto con Israel.

“El papa Francisco agradece a todo el pueblo de Dios que en estos días se reúne para rezar por su salud”, concluyó el comunicado.

En el boletín de la mañana, el Vaticano había dicho que Francisco había pasado una noche tranquila y estaba descansando.

Numerosas celebraciones se han organizado para rezar por Francisco y ayudarlo a soportar mejor todas las limitaciones que le impone su estado de salud, entre ellos el rosario en la basílica de San Marco de Venecia. Desde este lunes, cada noche a las 21hs se rezará un rosario en la Plaza de San Pedro para pedir por la salud de Francisco. El rosario de este lunes estuvo presidido por el secretario de estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin pero participaron también numerosos cardenales y colaboradores de la curia romana y de la diócesis de Roma, ya que el Papa es el obispo de Roma.

El martes 25, en la Iglesia de Santa María Addolorata, conocida como la Iglesia Argentina, el cardenal italiano Baldo Reina celebrará una misa con la comunidad argentina de Roma, siempre para pedir por la salud de Francisco. También en la capilla del Policlínico Gemelli, hospital que es del Vaticano, se han organizado plegarias y rosarios para rezar por el Papa.

Los saludos

En estos días le siguen llegando al Papa saludos y augurios de rápida curación de todas partes del mundo. Entre ellos de dirigentes políticos y religiosos, como el presidente de Estados Unidos Donald Trump que el lunes, en una rueda de prensa junto al presidente Francés Emmanuel Macron en la Casa Blanca, expresó su esperanza de que “se encuentre bien” mientras Macron le deseó al Papa “una pronta y completa recuperación”.

También le han mandado deseos de pronta recuperación el príncipe y presidente de los Emiratos Árabes, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian y Ahmad Al-Tayyeb, el Gran Imán de Al-Azhar, la más importante autoridad religiosa del islam sunita, además de otros presidentes europeos, latinoamericanos y africanos. Incluso la comunidad judía le expresó su solidaridad. Con un post en la página “Israel en Vaticano” la embajada israelí ante la Santa Sede dijo “Rezamos por una rápida recuperación de Papa Francisco”.

Pero nada trascendió sobre algún saludo de parte del presidente argentino Javier Milei. Fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien expresó su preocupación por la salud del Pontífice, según informó la prensa argentina, subrayando que lamentaba que no haya visitado el país pese a haber recibido la invitación del mandatario.

La familia de Bergoglio

La prima de Bergoglio, Carla Rabezzana de 93 años, que vive en Portacomaro d’Asti, en la región de Piamonte (norte de Italia), el pueblo originario de la familia de Jorge Mario Bergoglio, se ha mostrado muy preocupada por su primo Papa.

“Jorge es un hombre excepcional que no ahorra esfuerzos. Siempre ha puesto su trabajo antes que su salud. Y yo lo reto siempre. Pero ahora rezo, espero que vaya todo bien - declaró Carla a la agencia italiana AGI- La última vez que hablamos fue poco después de Navidad cuando empezaba a estar no muy bien. Yo le dije que tenía que tener cuidado. Pero él me dijo “Quedate tranquila, es sólo un resfrío. Se descuidó y ahora paga las consecuencias. Espero que se quede en el hospital el más tiempo posible, hasta curarse completamente”.

Los dos primos se vieron la última vez en 2022, cuando Carla cumplió 90 años. El Papa la fue a visitar a Piamonte y comieron con otros parientes. En efecto hay una foto que los muestra a ambos almorzando en casa de Carla.

En la iglesia de Portacomaro d’Asti, como en tantas otras iglesias de Italia, también se han organizado horarios de plegaria para rezar por la salud de Francisco. Todo el pueblo espera poder verlo pronto y que pueda visitar la “Viña del Papa”, dedicada a Francisco, de propiedad del municipio pero gestionada por la Bodega del Grignolino y otras asociaciones que cultivan la uva.