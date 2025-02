El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, que tiene a Axel Kicillof a la cabeza, sacudió todas las estanterías del peronismo bonaerense y en el medio se coló la polémica por el destino de las elecciones PASO. La necesidad de tomar una pronta definición para poder avanzar con el desarrollo del escenario electoral generó algunos chispazos entre el Gobierno y la Legislatura, desde donde piden recibir señales concretas de los deseos del gobernador al respecto.

En declaraciones a Buenos Aires/12, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, evaluó que “en todos lados dieron de baja las PASO, lo más razonable hoy ese que se bajen en Provincia; las PASO perdieron su razón de ser, que era fortalecer el sistema de partidos”. Para Bianco, “la boleta única se llevó puesto todo eso y creo que el pueblo hoy está pidiendo que se bajen”.

“Primero hay que definir, y lo tiene que hacer la Legislatura, qué va a pasar con las PASO. Se eliminaron a nivel nacional, pero en la Provincia están establecidas por ley y eliminarlas, suspenderlas o sostenerlas, es un resorte del Legislativo. El gobernador, y nosotros desde el Ejecutivo, pedimos a la Legislatura que rápidamente tome una decisión al respecto porque obviamente cambia todo el escenario”, dijo también el funcionario a FM Re.

Consultado sobre las declaraciones del ministro, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, el renovador Alexis Guerrera, señaló que "para seguir evitando confusiones, sería bueno que el Ejecutivo nos plantee cuál es el escenario que quiere". En tanto, otras fuentes de calle 53 también se expresaron sobre este escenario al subrayar que la Legislatura “nunca se cortó sola” y “siempre dio tratamiento a lo que pretendió el gobernador”.

"Lo más sano es que el Ejecutivo sea claro en sus pretensiones, sobre todo porque el poder Legislativo no se ejerce de una manera unipersonal”, añadieron. Con todo, si se quisiera tratar el cambio de la ley en sesiones extraordinarias, antes del 5 de marzo, se requiere de los dos tercios de los votos, dado que el proyecto estaría sin despacho de comisión.

Como señaló este diario, desde los campamentos de la atomizada Legislatura ya empezaron a fijar postura sobre la norma: si bien hay variedad de opiniones, la balanza se inclina a favor de replicar el modelo nacional.

Así, al tiempo que espacios como el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, sectores del peronismo, los libertarios y radicales díscolos apuestan a una suspensión de la norma, el sector de la Unión Cívica Radical alineado con el Comité Provincia renegó de la idea, como así también sectores del peronismo que responden a la conducción del PJ bonaerense.

Este último viernes en la Gobernación bonaerense tuvo lugar una cumbre en la que participaron el gobernador Kicillof y su vice, Verónica Magario, ministros y los intendentes de la “mesa política” como Mario Secco, Jorge Ferraresi, Andrés Watson y Fernando Espinoza.

Según pudo conocer Buenos Aires/12, allí se puso en debate la realización o no de las elecciones primarias en la Provincia. “Si ya se bajaron en Nación y en 15 provincias, no tiene demasiado sentido sostenerlas, es darle de comer al discurso de Milei”, valoraron desde un municipio cuyo mandamás participó de la reunión. Si bien no salió una definición tajante al respecto, se coincidió en que durante la semana que inicia “habrá movimientos”.

Cruces internos y reordenamientos peronistas: qué dicen las tribus

La salida a la luz del Movimiento Derecho al Futuro el último sábado, dejo variedad de opiniones al interior del peronismo. Mientras los más cercanos al gobernador salieron a defender enfáticamente que se trata de un espacio anti-Milei y que no va en contra de ningún otro integrante de Unión por la Patria, otras tribus del espacio marcaron sus diferencias con la acción.

El ministro Bianco ofició de vocero principal del Movimiento al brindar diversas entrevistas este lunes en las que aseguró que "hay conversaciones permanentes" con los demás espacios que componen el oficialismo bonaerense, al tiempo que resaltó que "todos valoramos un piso mínimo de consenso que es ir juntos a la elección; es algo que valoramos y añoramos". A su vez, enfatizó que "no estamos para romper nada; hay gente que cree que el Movimiento Derecho al Futuro viene a dividir o restar, pero es al revés, viene a multiplicar".

Uno de los más enfáticos fue el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien en declaraciones a Futurock cuestionó que "Massa, La Cámpora, Grabois arman espacio propio, pero si lo hace el Gobernador, rompe; es muy pelotudo eso".

La respuesta del Frente Renovador no se hizo esperar. El portavoz fue el diputado y hombre de suma confianza de Sergio Massa, Ruben Eslaiman, quien lanzó: “Lo que es una pelotudez es no ver que los espacios que aquí se nombra son preexistentes a la formación de UxP. Me parece válido presentar una Agrupación buscando autonomía, no coincido con el momento en que se lanza, este fin de semana tapamos en los medios las noticias sobre la estafa que Milei, Karina y cía. hicieron con las Memecoin. Es en unidad nuestro destino”, dijo.

Su par de bancada, la diputada Susana González, una de las legisladoras que firmó la adhesión al Movimiento que se presentó este último sábado, también comentó. “Querido Turco, coincido con Mario. Cuando ustedes se fueron del espacio que lideraron Nestor y Cristina (FPV) y armaron el Frente Renovador, nadie cuestionó si era o no el momento. Es más, perdimos legisladores a consecuencia de eso. Ah, y en los medios no se tapó nada”, marcó.

Desde Esteban Echeverría, el intendente Fernando Gray analizó la situación ante la consulta de Buenos Aires/12 y advirtió que “hay dos sectores del peronismo que están en disputa, pero se aleja de la agenda de la gente”.

Para el alcalde, que desde hace tiempo viene marcando distancias con los sectores de Unión por la Patria y está a cargo de un armado propio para estos comicios, “están disputándose las listas de los próximos meses, sobre cómo va a ser la elección, mientras los bonaerenses tenemos una enorme agenda de temas a solucionar como lo que tiene que ver con las rutas de la provincia, el aumento del transporte de la energía eléctrica que influye sobre la industria, los comercios, los jubilados; de la seguridad y por eso digo que deberíamos enfocarnos en las demandas y los problemas que tiene la Provincia y dejar las internas que solo benefician al oficialismo nacional”.

“El peronismo, como principal espacio opositor, se está alejando del eje que debería ocupar y desde nuestra Provincia proyectarnos como la oposición nacional porque pasan cosas muy graves, como fue el anuncio de que el Banco Nación pasa a ser sociedad anónima y es la antesala de la privatización y nadie dice nada. Todas estas disputas ponen en riesgo el volumen electoral de la oposición”, subrayó el intendente.

En otro orden, el jefe comunal y comandante de la corriente Apertura Peronista, evaluó que “para salir de esta discusión que nos aleja de la gente, la Provincia debe rápidamente tomar una definición sobre las PASO, porque nos vamos a pasar el primer semestre discutiendo al respecto. Hay que definir rápidamente para pasar a la agenda de la gente”.