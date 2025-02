En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, relató los detalles de la compra de Telefónica a manos del Grupo Clarín, resaltó cómo es la concentración depoder. En esta línea, apuntó contra Javier Milei y resaltó la contradicción entre su retórica contra los monopolios y su aparente sumisión a los intereses del multimedio.



El editorial de Víctor Hugo Morales

El programa se lo dedico a todos los tontos amigos, gente muchas veces del palo, del palo de los sueños, porque no hay un palo partidista, que dicen que hablo demasiado de Clarín o que no tienen tanto poder como yo digo. A todos ellos les dedicamos este comienzo.

Clarín se quedó también con Telefónica. Ustedes leerán y escucharán que Telecom compró Telefónica. El título de la tapa de la mafia de Magnetto hoy es ese: "Telecom compró Telefónica".

Desde anoche le pregunto a personas con las que me cruzo: ¿sabés de quién es Telecom? Dos no sabían y dos dijeron "es francesa". Este es el nivel de espantosa ignorancia que tenemos. Clarín es quien se quedó con todo, aunque siempre les queda algo más por robarse legalmente. En medio de esa ignorancia que tenemos.

Y nadie puede decir nada, nadie dice nada. El gobierno de Milei sacó un comunicado diciendo que va a actuar contra semejante monopolio. Pobre Milei, él mismo ha dicho "vivan los monopolios".

Mundo raro, absurdo, este de hoy.

Trump, contra la guerra de Ucrania, contra Ucrania, y Milei, contra los monopolios. El monopolio de Clarín. Magnetto y toda la camorra hoy le muestran a Milei lo que es el diario limpio de ataques.

El papel y la web no dicen nada de la criptomoneda del presidente estafador. Mirá qué lindo luce que hoy no te matemos como venía sucediendo. Pero no te metas con nosotros. La lucha con el ganador conocido de antemano se pone en marcha. Suena la campana. Salen Clarín y Milei, poder a poder. Se rio, ¿no?

Anoche, la mafia de Clarín estaba haciendo en TN un programa sobre los fondos de Santa Cruz. Una reunión de la camorra de Magnetto con gentiles invitados como Santilli, Giudice y Ruckauf. Volvieron con ese tema, como distracción y como un guiño a Milei. Hablar todo el tiempo de Santa Cruz y dejar el fraude de Milei de lado.

Si ustedes ponen en el diario La Nación, 10 de julio de 2020, encontrarán una nota actualizada del 3 de marzo de 2006. Hay muchas otras notas que ya contaron el retorno de ese dinero, pero esta que menciono es de La Nación, es insospechable en este tema.

"Siete meses después de haberlo prometido, el presidente Néstor Kirchner, el gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, anunció que finalmente en una cuenta del Banco de Santa Cruz están depositados 403 millones de dólares." Muchas otras notas completan las cifras y su recorrido hasta el Banco Nación.

Vean Ámbito Financiero del 31 de marzo de 2008. El título, en tiempos de Julio Ramos, era: "Los fondos de Santa Cruz repatriados son 554 millones, ya hablando de casi el total". La insensatez de la infamia se completa diciendo que la noticia de ahora es que quedan solo 9 millones. Es decir, que durante los 32 años ese dinero le sirvió a la provincia para pagar salarios, hacer obras, sostener una parte del presupuesto.

Son hábiles, como lo fue Capone. Allí sientan políticos, desde allí dominan a los jueces y a la pobre e indefensa opinión pública le dicen que Telecom compró Telefónica. Cuando el tema es que Clarín se compró todo, se quedó con todo.

Pobre de mí. El único que sale a jugarse contra el brutal monopolio es un hincha de los monopolios como Milei, ¿qué éxito puede tener? Entre la desinformación del pueblo, la debilidad de políticos serviles y la derrota asumida por los más decentes, pueden robarse todo de verdad. Y lo hacen.