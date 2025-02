El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) tiene fecha para su nueva edición: del 1 al 13 de abril, cineastas, críticos, productores y el público general se encontrará una vez más en las salas de proyección de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de una amplia selección de películas, cortos, documentales y otros materiales independientes de la región y el mundo.

"El punto de encuentro del evento", que celebra su 26º edición, será el Teatro San Martín, adelantaron desde la cartera de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Además, según confirmaron, el festival se desarrollará durante 13 días. Además de proyectarse películas, "se ofrecerán clases magistrales, actividades especiales, un área de trabajo y espacios de intercambio", precisaron desde la organización.

Por ahora, las autoridades no brindaron más información sobre variedad de salas de proyección, ni precios y fecha de lanzamiento de los tickets para las distintas funciones. En su edición 2024, el BAFICI reunió a más de 100.000 espectadores en sus funciones, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la cultura porteña.

"Abril es el momento del BAFICI, y en 2025 lo será desde el comienzo: el primer día del mes será el primer día del festival. Y esta vez serán 13 jornadas. Más días, más funciones, más diversidad y más acceso al cine en el cine", afirmó Javier Porta Fouz, director artístico del BAFICI.



En la edición pasada, el precio de los tickets fue de $1200 para estudiantes y jubilados y de $1500 para el público en general. Los clientes de Banco Ciudad pudieron adquirir entradas 2x1 pagando con tarjetas de débito y crédito. Además, hubo un cupo gratuito para personas con discapacidad.

Qué se espera de este BAFICI 2025

Este año, la apertura del BAFICI estará marcada por el estreno mundial de Upa! Una primavera en Atenas, de Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker (Argentina).

Además, la programación incluirá propuestas internacionales como The New Year That Never Came de Bogdan Mureşanu (Rumania) en la Selección Oficial Fuera de Competencia, Voyage au bord de la guerre de Antonin Peretjatko (Francia), Tardes de soledad de Albert Serra (España), Les Barbares de Julie Delpy (Francia) y Caught by the Tides de Jia Zhang-ke (China) en la categoría Trayectorias, y en la sección Rescates habrá, entre otras, películas recuperadas y restauradas por la Cineteca Nacional de Chile como Esperando a Godoy de Cristián Sánchez, Rodrigo González y Sergio Navarro (1973, Chile).