Un documental sobre Ozzy Osbourne se estrenará en Paramount+ a finales de año. Ozzy Osbourne: No Escape From Now explorará los desafíos que ha enfrentado el músico desde su caída en 2019 y su diagnóstico de Parkinson. Según la sinopsis, el film mostrará un retrato íntimo y sincero del cantante, revelando cómo su vida cambió drásticamente en los últimos tiempos. Ozzy se enfrenta a su mortalidad y se pregunta si podrá volver a los escenarios. "Los últimos seis años han estado llenos de algunos de los peores momentos por los que he pasado", confesó el músico. "Hubo momentos en los que pensé que todo se había acabado. Pero hacer música y grabar dos discos me salvó. Me habría vuelto loco sin la música".

El documental, dirigido por Tania Alexander, comenzó a filmarse en 2022, durante la grabación del álbum Patient Number 9, y seguirá en producción hasta su última actuación con Black Sabbath, el 5 de julio en Birmingham. Contará con acceso exclusivo a su esposa Sharon, sus hijos, y músicos como Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan (Guns N' Roses), Robert Trujillo (Metallica), Billy Idol, el guitarrista Zakk Wylde y más.