El economista y dirigente de Principios y Valores Guillermo Moreno le advirtió al Congreso de la Nación que se "prepare para tomar decisiones rápidas" a raíz de lo que definió como el final del carry trade y el esquema económico que sostiene al presidente Javier Milei.

"El viernes tuvimos la aceituna de la comida que es Globant, que perdió el 28 por ciento de su capitalización bursátil. No salió en ningún diario, salió chiquito, y esto significa que una empresa de punta como era esa está dando una señal", argumentó Moreno en la 750.

Para el economista, los empresarios —y más tarde los industriales— se refugiaron en el esquema de bicicleta financiera tras la devaluación de diciembre de 2023. Con la promesa de que la inflación iba a bajar en marzo, bajaron los stocks y pusieron su plata en plazos fijos porque el Gobierno garantizó que no iba a devaluar.



"En el primer semestre las tasas de interés eran increíbles y el dólar se devaluó. Pero ahora ya está. El final ya llegó", sentenció el exsecretario de Comercio de Néstor y Cristina Kirchner.

Con el aumento de los despidos en las industrias —por ejemplo, en Tres Arroyos y Ledesma— producto de la caída del consumo, Moreno consideró que la crisis social no va a tardar en llegar. "Todavía no es generalizado, gracias a Dios, porque no hay a dónde ir y eso entonces sería anomia", analizó en comunicación con Tomás Mendez.

"Ya la bala de plata de Milei se le acabó el fin de semana. Ya se abrazó con Trump. Ya votó a favor de Putin. Ya salió del bando de los perdedores. Pero ya está. Esto se resuelve adentro, no afuera", concluyó.