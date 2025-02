El salario docente en Santa Fe varía entre los 680 mil pesos de bolsillo de quien se inicia hasta los 960 mil pesos en el caso de la máxima antigüedad. Por eso, los 72 mil pesos del premio "asistencia perfecta" impacta tanto en el bolsillo de los educadores. "Lo que pasó con el salario docente desde la llegada de este gobierno nacional y provincial es que ha tenido una caída abrupta", dice Juan Pablo Casiello secretario de Amsafé Rosario. Por su parte, el secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso subrayó que un maestro que recién inicia está 300 mil pesos por debajo de la línea de pobreza y el que tiene máxima antigüedad, 100 mil pesos por debajo.

"Si nosotros comparamos el poder adquisitivo del salario docente de ahora de la última paritaria del gobierno de Omar Perotti, vemos que perdimos el 30% de capacidad de compra. Esto se dio por el retiro del incentivo que hizo el gobierno de Javier Milei, que ronda un 8 o un 9%, y con los aumentos por detrás de la inflación y el desconocimiento de la paritaria qué hizo Pullaro", planteó Casiello.

"Habitualmente un docente con poca antigüedad no llegaba a la línea de la pobreza, pero si tenía mucha antigüedad la superaba ampliamente y hoy tenemos a los dos por debajo de la línea de pobreza, quiero decir las dos referencias del cargo: la inicial hasta 5 años de antigüedad y el docente con más de 25 años de tareas con un 120% por su antigüedad, los dos cargos bajo la línea de pobreza", dijo el dirigente rosarino.

En lo concreto, la oferta que nos hizo el gobierno provincial no permite a ningún maestro frente al grado alcanzar la suma de un millón 100 mil pesos, que marca la frontera de la pobreza. Santa Fe que supo ser de las provincias que tenía los salarios más altos, y hoy está por debajo de la mitad de la tabla, aún cuando hubo una notable pérdida del salario docente en todo el país.

"El bendito presentismo es igual para todos: si no faltas ningún día lo cobras entero y si faltas un día cobras la mitad. De lo contrario no cobras nada", concluye Casiello.

Alonso consideró que la medida de fuerza del lunes reflejó "el descontento ante la política que lleva adelante el gobierno provincial, que tuvo un contrato electoral y que está haciendo todo lo contrario. No hay cláusula gatillo, no se le ganó a la inflación, no se respetó a los docentes ni el 82% a los jubilados".

Para el gremialista, el gobierno "en vez de ocuparse de resolver los conflictos con los trabajadores, se preocupa en enfrentar a los docentes y tenernos como enemigos".

Planteó que la provincia "castiga a los docentes" por llevar adelante un paro nacional que reclama "más fondos para Santa Fe, donde exigimos que Nación envíe más recursos para el incentivo".