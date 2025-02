El próximo canciller alemán, Friedrich Merz, se subió a la ola de pegarle en el piso a Javier Milei tras el escándalo de la estafa global que lo tiene como protagonista. El ganador de las últimas elecciones en el país germánico dijo que el libertario "está arruinando a la argentina y pisoteando a la gente". Casi en simultáneo, la primera mandataria de México, Claudia Sheinbaum, dijo que las ideas mileístas "difícilmente tengan lugar" en su país, porque son, dijo, "clasistas, racistas y autoritarias". Sheinbaum, consultada la semana pasada por el fraude de LIBRA, ya había señalado que "de confirmarse (la participación de Milei) sería sumamente grave". Hasta la revista Forbes se le animó al mandatario argentino, al que calificó como el hacedor de "un robo masivo que ha dejado a muchas personas en la ruina".

El alemán Merz fue consultado en unauna conferencia en Berlín sobre la viabilidad de las políticas de ultraderecha en ese país, y específicamente le preguntaron por Milei. Conocido por su postura firme y su experiencia en asuntos económicos, Merz no escatimó en adjetivos. Según él, las políticas de ajuste extremo y la desregulación impulsada por el gobierno argentino están llevando al país a un precipicio económico y social. "Lo que estamos viendo en Argentina es un experimento peligroso que está dejando a millones de personas en la incertidumbre y el desamparo", declaró.

El futuro canciller también destacó que las medidas de Milei, lejos de solucionar los problemas estructurales de Argentina, están exacerbando las desigualdades y generando un clima de inestabilidad que podría tener repercusiones globales. "No se puede gobernar con dogmas ideológicos que ignoran la realidad de la gente. Milei está jugando con fuego, y las consecuencias las están pagando los ciudadanos argentinos", añadió.

Merz, quien asumirá el cargo de canciller en los próximos meses, dejó en claro que Alemania y la Unión Europea estarán atentos a la situación en Argentina, sugiriendo que podría haber implicaciones en las relaciones bilaterales si no se toman medidas correctivas. "No podemos permanecer indiferentes ante lo que está ocurriendo. Milei tiene la responsabilidad de gobernar para todos, no solo para unos pocos", concluyó.

A Sheinbaum le hicieron una consulta similar: qué asidero tendrían en México las ideas de Milei. “Difícilmente creo que tengan un asidero en México, pero de todas manera es importante que se debatan estos temas, nosotros no debemos aceptar ningún clasismo, ni racismo, ni autoritarismo", dijo en conferencia de prensa.

Y agregó: "Increíblemente usan la palabra libertad, como si fuera lo que ellos defienden, ellos no defienden la libertad porque si defendieran la libertad, entonces defenderían también que cualquier ser humano tuviera acceso a todas sus oportunidades".

Días atrás, fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien apuntó contra Milei, luego de su foto con Elon Musk portando una motosierra. "No saben que en Colombia ese instrumento se uso para descuartizar miles de seres humanos por miles. Lo hicieron personas que pensaban como ellos", escribió Petro en Twitter.

"El robo del siglo"

La prestigiosa revista Forbes ha puesto el foco en un controvertido episodio que involucra al presidente argentino Javier Milei, calificándolo como el "mayor robo cripto de la historia". El escándalo, conocido como el caso de la "Libra", ha generado un terremoto en el mundo de las finanzas digitales y ha manchado la imagen de Milei, quien se ha visto envuelto en acusaciones de irregularidades y malversación de fondos.

"El caso de la 'Libra' no es solo un fracaso, sino un robo masivo que ha dejado a muchas personas en la ruina", afirma el artículo. "Milei vendió la idea de una revolución financiera, pero lo único que logró fue perpetrar uno de los mayores fraudes en la historia de las criptomonedas", señala.