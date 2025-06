Lionel Scaloni confirmó este lunes que Lionel Messi será titular en el partido del miércoles frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Además, el DT de la selección argentina se refirió, en conferencia de prensa, a la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid, la posible vuelta de Leandro Paredes a Boca, la actualidad de Lautaro Martínez, el llamado del Inter a Samuel y la lista de convocados para el Mundial 2026.

“Leo (Messi) va a jugar de entrada, no tenemos dudas y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo”, respondió Lionel Scaloni a la lógica primera pregunta acerca de si Messi iba a ser titular. La Pulga entró desde el banco de suplentes ante Chile. En esa ocasión, el DT aseguró que no fue por un problema físico o muscular, sino para dosificar esfuerzos.

De la misma manera que viene sucediendo en el último tiempo, y a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, Scaloni no confirmó el equipo titular. “No doy la formación porque últimamente tengo contratiempos", argumentó. Aunque sí aseguró que "por la baja de Nico (Tagliafico, quien llegó al límite de amarillas) es Medina o Barco, no va a salir de esos dos".

También se refirió a las versiones de algunos medios italianos que informan que Chivu, nuevo DT del Inter, llamó a Walter Samuel para que sea su ayudante de campo. “Lo de Walter hubo un llamado de Chivu para ver si lo acompañaba en el Inter, él agradeció el llamado del club de su vida, pero tiene un compromiso con nosotros y dice mucho de él, de quedarse. Es una muestra de profesionalismo”, aclaró Scaloni.

Scaloni sobre Colombia: "Es uno de los mejores equipos del mundo"

Tras un gran arranque de Eliminatoria, Colombia atraviesa un presente un tanto irregular. De hecho, ganó solo uno de los últimos 6 partidos. A pesar de eso, el buen inicio le permite seguir sexto y por ende en puesto de clasificación directa, aunque ya con Venezuela a tres puntos por detrás.

“Es extraño decir que Colombia está en un bache, ha merecido ganar partidos en los que no ha tenido suerte, la clasificación es engañosa. La estadística al final, a veces, no dice la verdad. Es un buen equipo, de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo, nos va a poner las cosas complicadas”, advirtió el entrenador argentino.

En el primer enfrentamiento por Eliminatorias, los Cafeteros se impusieron 2 a 1 a la Albiceleste en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Previamente, Argentina había derrotado por 1 a 0 a Colombia en la dura final de la Copa América 2024.

“Siempre estudiamos al rival, pero en este caso estamos más pendientes de lo que queremos nosotros, en el sentido de cómo queremos plantear el partido. Tomando recaudos de los grandes jugadores que tiene Colombia”, respondió el DT a la consulta de Adrián De Benedictis, periodista de Página|12.

"No me pongo a pensar si somos la mejor selección del mundo, no me interesa"

Habiendo ganado dos veces la Copa América, un Mundial y la Finalissima, todas ellas de manera más que merecida, es difícil asegurar que otra selección que no sea la argentina es la mejor del mundo. Sobre todo por la regularidad que ha mantenido en su buen rendimiento desde 2021. Quizá España, campeón de la Eurocopa 2024, intenta amenazar esa hegemonía.

“No me lo pongo a pensar (si somos la mejor selección), no tiene mucho sentido. Somos competitivos y podemos jugar de igual a igual con cualquiera. Es un tema que mucho no me interesa y es un debate que no tiene mucho sentido”, aseguró de manera tajante el DT.

"Este es un equipo que puede jugar de la misma manera estando Leo o no, cosa que a lo mejor antes era muy complejo porque había que cambiar más jugadores. Hoy el equipo funciona igual”, respondió Scaloni a la consulta acerca de la comparación con otras épocas en la que el equipo dependía mucho más del astro que en la actualidad.

Mastantuono al Real Madrid

Luego del Mundial de Clubes Franco Mastantuono se irá de River al Real Madrid a cambio de 60 millones de euros brutos, de los cuales 45 millones, la cifra de la cláusula, quedarán para las arcas del Millonario. El juvenil ya había acordado su salario durante la semana, firmará su contrato hasta junio de 2031 y en agosto se sumará a la Casa Blanca.

“Si se da es un montón. Ir al Real Madrid es gigantesco. Es el mejor club del mundo o uno de los mejores. Es un paso enorme para él, que tiene solo 17 años. Lo que hemos hablado con él es que si sigue con esas ganas de aprender y esa cabeza seguro le va a ir bien", dijo, entusiasmado, Scaloni. "Estaría contento si se da porque los clubes grandes miran el fútbol argentino y esperemos que siga siendo así. Es verdad que no tenerlos jugando en la liga local no está bueno, pero también es bueno verlos jugando en las mejores ligas del mundo”, agregó el oriundo de Pujato.

La posible vuelta de Paredes a Boca

Desde hace varios mercados de pesas que la posible vuelta de Leandro Paredes a Boca se ha vuelto una novela. En caso de que el volante efectivamente se vuelva a poner la casaca xeneize, el DT de la selección nuevamente dejó en claro que no tomará en cuenta el hecho de que no juegue en el fútbol europeo de cara a futuras convocatorias, sino su rendimiento.

“Nosotros vamos a valorar si él vuelve su rendimiento y punto. Nosotros no nos vamos a meter donde esté, sino que es importante que juegue. Si vuelve es espectacular para el fútbol argentino, otro campeón del Mundo más", contestó en línea con preguntas similares que se le han hecho con relación a otros futbolistas que están en esa misma situación.

Thiago Almada y Messi: "Los que juegan bien pueden jugar juntos seguro"

Ante la pregunta de si consideraba que Almada y Messi podían jugar juntos, Scaloni fue muy claro: “¿Cómo no van a poder jugar? Los que juegan bien pueden jugar juntos seguro, juegan mejor. Lo que sí hay que tener un equilibrio, no podés tener 10 número 10". Por otro lado, destacó que ya han compartido minutos dentro del campo de juego.

"Thiago puede jugar por adentro, por afuera, por izquierda, en su equipo (Lyon) ha jugado de mediapunta derecho. Es un jugador completo y se mueve bien en espacios reducidos. Hace estar alerta a los demás porque ha venido a quedarse en el equipo titular”, advirtió el DT, quien ya dirigió al exVélez en la selección Sub-20.

Lista de convocados para el Mundial

“Teniendo la experiencia del Mundial pasado no tiene sentido pensar la lista a un año del Mundial, tiene que ser en el momento final, más allá de tener una idea. Puede haber sorpresas, bajos rendimientos, lesiones. Esa experiencia la tuvimos el Mundial pasado y por suerte la hemos sabido contrarrestar. Lo mejor es esperar y decidir sobre el final”, anticipó Scaloni. Y es que en la previa de Qatar 2022, surgieron imprevistos como las lesiones de último momento de Lo Celso, Nicolás González y Joaquín Correa.

Lautaro y el "tercer nueve"

“No buscamos otro centrodelantero, los casilleros son los que son. Seguimos otros jugadores”, sostuvo Scaloni, que agregó que en tal caso Ángel Correa, uno de los convocados, podría cumplir esa función. En cuanto a Lautaro Martínez, a quien le dieron más días libres como ya habían acordado antes de la final de Champions League, dijo que "está bien y disponible para mañana", aunque no confirmó si será titular o si en su lugar jugará Julián Álvarez.



