Los intentos por acordar una fecha fueron, hasta en momento, en vano. A mediados de mayo de este año se produjo una reunión en el marco del 75º Congreso de la FIFA en donde se intentaron acercar posiciones, pero tampoco se pudo confirmar cuándo se va a jugar la Finalissima entre la selección argentina, campeona de la Copa América, y su par de España, ganadora de la Eurocopa.

En la mencionada reunión, a la que asistieron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el Presidente de la RFEF, Rafael Louzán, junto con los equipos administrativos de la Conmebol y la Uefa, se trataron temas clave como la planificación logística y los calendarios de competición de ambas selecciones. El objetivo era buscar fechas tentativas para el partido.

Pero la realidad es que los calendarios apremian y la situación empeora con el Mundial de Clubes de este año. España recién este domingo finalizó su participación en la Nations League y aún restan por jugarse las Eliminatorias de la UEFA para clasificar al Mundial 2026, además de tres fechas de la clasificatoria sudamericana.

Según informó en las últimas horas Gastón Edul, periodista que sigue la actualidad de la selección argentina, los cuerpos técnicos de ambas selecciones no ven conveniente que el partido se juegue en marzo de 2026, a tan solo tres meses de la Copa del Mundo. Y es que un encuentro de esa magnitud puede causar un impacto muy fuerte a tan pocos días del arranque del Mundial.

No fue gratis ese 1-6 ante España a pocos meses del Mundial 2018, cuando Sampaoli era el DT. Los amistosos previos a una Copa del Mundo suelen ser ante selecciones menores, para ajustar detalles. Además, supone un esfuerzo físico peligroso teniendo en cuenta posibles lesiones.

Y todo esto es solo teniendo en cuenta el calendario de las selecciones y no el de los clubes, que cada vez juegan más partidos por temporada. Sobre todo los que compiten en torneos internacionales, que son justamente los convocados a las selecciones de mayor jerarquía.

"De la Finalissima no sé nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan. Nosotros al final ya sabemos que contamos poco. Pero no tengo información”, declaró hace pocos días Lionel Scaloni.

El recuerdo de la Finalissima 2021

Queda aún en el recuerdo la magnífica actuación de la selección argentina en la Finalissima en la que se impuso 3 a 0 a Italia, por entonces vigente campeona de la Eurocopa. No solo la diferencia en el resultado, sino en el desarrollo mismo del partido. Era la coronación de un equipo que no paraba de crecer desde la Copa América que le había ganado a Brasil en el Maracaná. Sin dudas ilusionó a todos de cara al Mundial. Ilusión que no sería en vano.

Argentina revalidó su título de campeón de la Copa América y del otro lado del océano resurgió España, que ganó la Eurocopa 2024 y en la actualidad parece ser la única selección en el mundo que amenaza con la hegemonía albiceleste. Más allá de los muy buenos planteles que tienen Inglaterra, Francia, Alemania o la propia Portugal, que este miércoles derrotó a España en la final de la Nations League, la Selección ha demostrado regularidad y desde hace por lo menos 4 años está en la cima del fútbol mundial.

Es por ese bello recuerdo de la edición 2021 y el desafío que supondría enfrentar a España que se explica la enorme expectativa que genera el torneo en los hinchas argentinos. Pero la realidad es que a día de hoy su realización parece difícil de lograr.

