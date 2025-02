El exministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni habló este miércoles del crimen de la niña de 7 años en La Plata. "Además de ser tremendo, una tragedia inadmisible, sobre todo por la forma, era crónica de una muerte anunciada", aseguró el actual rector de la Escuela de Policía "Juan Vucetich".

La muerte de la niña platense sucedió en un contexto de robo. Mientras su madre bajó a un supermercado mayorista, la nena, que se encontraba en el auto, fue abordada por dos jóvenes de 14 y 17 años que quisieron llevárselo. La policía investiga si los asaltantes arrojaron a la niña del vehículo o si ella misma se tiró y fue atropellada.

"Deberían estar llamando a la Unidad Fiscal 3, a la doctora Carmen Ibarra, que debería dar explicaciones de por qué este menor que terminó en este hecho delictivo. Fue detenido hace menos de un mes robando un auto y lo dejó en libertad, ¿quién se hace responsable de esta muerte?", cuestionó Berni en comunicación con Tomás Mendez.



El extitular de la cartera de Seguridad en la Provincia dijo que los múltiples actores que tienen competencia en los casos de delito "están muy cómodos" echándole la culpa a la policía por los crímenes y no asumen la responsabilidad acorde al cargo que asumieron.

Según explicó, la ley penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires es "la más contundente del país" y les permite a jueces y fiscales "discresionalidad para generar medidas de encierro a niños de 11 años", y por tanto "no hay excusas" para que jóvenes que cometieron delitos estén nuevamente en libertad. "No lo hacen porque les chupa un huevo todo, porque cuando les pasa a ellos son los primeros en levantar el teléfono", manifestó Berni, quien además sostuvo que el crimen en territorio boanerense "es muy precario" y que Buenos Aires "no es Sinaloa".

El también flamante interventor del Partido Justicialista de Salta dijo ser pionero en la discusión por el endurecimiento de la ley penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires, en un debate que, sostuvo, lleva diez años. "La discusión era: 'los jóvenes son apenas el 3% de los delitos'. Eso decía todo este progresismo pelotudo que nos rodea a veces", criticó el exministro, al tiempo que aseguró que los problemas de la seguridad tienen raíz en la prevención y les corresponde, además de al Poder Judicial, a la Secretaría de la Niñez o al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad reencauzar casos de jóvenes que cometieron delitos.

"Yo soy peronista y para Perón los únicos privilegiados son los niños. Yo hago una pregunta: ¿a usted le parece que es manera de cuidar a un niño de 17 años que robe y lo dejen en libertad hasta que se arruina la vida? Porque siempre terminan matando. Terminan arruinándole la vida no sólo a la víctima, por supuesto, sino también al pibe. Ni siquiera el Estado se preocupa por cuidar verdaderamente a los chicos aunque sean delincuentes. Si creen que cuidarlos es dejarlos en libertad están totalmente equivocados", argumentó Berni.



Por último, apuntó contra el Gobierno nacional y su discurso anti Estado: "Tenemos un Gobierno que se jacta de decir que el Estado no sirve para nada, que hay que destruirlo, y cuando se sigue destruyendo al Estado estos son los resultados".