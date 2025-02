Un episodio bastante extraño. Así definió el sociólogo y analista internacional Atilio Borón el anuncio del acuerdo que firmarán este viernes Donald Trump y Vladimir Zelenski en la Casa Blanca, con el que Estados Unidos buscará garantizar la explotación de minerales de Ucrania.

"Esto no estaba en los planes de nadie. Estuve revisando la prensa internacional y lo que queda claro es que Zelenski no sabe qué tiene que firmar. Dijo que los detalles todavía no los tiene. Parafraseando la política nacional, Zelenski no está demasiado interiorizado en el tema", ironizó Borón, entrevistado en Escuchá Página/12.

Según indicó el presidente estadounidense, su objetivo es ponerle fin a la guerra que desde hace tres años lleva adelante Ucrania con Rusia. Pero, sobre todo, Estados Unidos busca recuperar el dinero que supuestamente invirtió en garantizar la defensa ucraniana ante la invasión de Vladimir Putin.

"Trump tiró la cifra de 300 mil millones de dólares. Pero el Instituto para la Economía Mundial de Kiel (IFW), que es ultraneoliberal y está muy vinculado a la escuela austríaca, hizo una estimación sobre la ayuda total estadounidense a Ucrania y se sitúa aproximadamente en 120 mil millones de dólares. Es mucho menor incluso al dinero que los europeos le dieron a Ucrania, que es de 139 mil millones de dólares", detalló Borón.

"Pero Trump dice que fueron 300 mil millones. Una maniobra muy mafiosa, como se puede ver, con datos poco concretos y cifras al voleo. Ellos van a hacer negocios como manera de recompensar el dinero que han dado. Se quieren quedar con los recursos minerales como el titanio y plutonio y tierras raras", agregó.



Rusia, el tercero en discordia

Previo a su viaje a Washington, Zelenski expresó que su intención es que se incluya en el acuerdo una cláusula de seguridad, es decir que Estados Unidos se haga cargo de la defensa militar de Ucrania. Pero Trump lo descartó de plano. "Dijo que de eso se deben ocupar los vecinos de al lado, o sea los europeos", remarcó Borón.

Y en esta negociación hay otro actor clave, que seguramente buscará sacarle un beneficio mayor a la situación.

"El problema que hay es que la mayor parte de esos recursos están ubicados en la zona que ahora está bajo control de Rusia. Ahí está el mayor yacimiento de tierras raras, que es algo que le preocupa mucho a Trump porque quien tiene la mayor reserva es China. Seguramente Rusia tendrá que aparecer en algún momento. Además, otro punto que plantea Moscú en esta negociación es que no quieren ni tropas de los países europeos ni de la OTAN en Ucrania", expresó el sociólogo y habitual colaborador de Página/12.

"Seguramente a Zelenski le van a dar un sopapo y le van a decir firmá acá y lo van a mandar de vuelta", sentenció.

