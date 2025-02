Un festival puede funcionar como caja de resonancia de lo que está sucediendo en una sociedad. Seguramente, ante el avance de políticas regresivas que afectan al colectivo LGBTQI+ y a los movimientos feministas, el flamante Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género de Buenos Aires (FIDiG Cine) tendrá ese rol en un momento de ataque y desprecio feroz por parte del gobierno nacional contra las diversidades y contra el movimiento feminista. La muestra será también un espacio de visibilización, debate y celebración del cine como herramienta para explorar las identidades de género, la diversidad y la lucha por los derechos humanos.

En un escenario sociopolítico adverso también para las políticas culturales y los espacios de exhibición, la creación de una muestra de estas características no sólo resulta fundamental, sino que se convierte en un acto de resistencia que reafirma el poder del arte como agente de transformación. Organizado por el Area de Audiovisuales del Centro Cultural de la Coperación (CCC), el FIDiG Cine comienza este jueves 27 y se desarrollará hasta el 2 de marzo en la Sala Raúl González Tuñón del CCC (Corrientes 1543).

"FIDiG Cine tiene como propósito principal promover el cine como una herramienta de transformación social, brindando un espacio para películas que, desde la ficción y el documental, exploran la diversidad de género, las realidades LGBTQI+, las perspectivas feministas, las nuevas masculinidades y las narrativas disidentes. A través de una cuidada selección de obras nacionales e internacionales, el festival busca generar un diálogo entre el público, les realizadores y activistas, fomentando el pensamiento crítico y la construcción de nuevas representaciones en el audiovisual", señalan los organizadores en el comunicado de presentación.

Juan Pablo Russo.

El periodista Juan Pablo Russo es el coordinador del Area de Audiovisuales del CCC y el flamante director artístico y programador del festival. "Dentro del área tenemos una sección de investigaciones donde los participantes presentan diferentes trabajos", comenta Russo. "En una de esas investigaciones salió la idea de trabajar sobre diversidades y género. Y una vez que estuvo la investigación hecha pensamos cómo plasmar eso en una actividad y que no quede en una investigación almacenada en un disco rígido. Así decidimos crear un festival de cine para poner en práctica todo lo trabajado en esa investigación. La idea fue que no sea solamente un festival con proyecciones, sino que también que se arme un debate en base a las diversidades y el género", explica Russo.

En la investigación que refiere el director artístico se trabajó sobre cómo el cine abordaba las diversidades y el género en la actualidad en base a los cambios y los contextos sociopolíticos que se estaban atravesando. "Como programador, empecé a seleccionar diferentes películas actuales que trabajaran sobre esas temáticas. Buscamos una selección de producciones que no se hayan estrenado en la Argentina, que hayan tenido una participación en diferentes festivales internacionales y que sean reconocidas. También sabemos que hay un problema: muchas veces grandes películas de grandes directores no llegan porque el circuito de exhibición cada vez es más reducido y más destinado a los grandes tanques. Queremos acercarle a la gente la posibilidad de que pueda acceder a esas películas que tienen un amplio recorrido en festivales internacionales con grandes premios, como la película de apertura", subraya Russo.

Las novias del sur.

Se refiere a Las novias del sur, coproducción española-suiza dirigida por Elena López Riera, que ganó el Premio Queer Pal de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2024. Se trata de un documental en el que mujeres maduras hablan del deseo, de su matrimonio, de su primera vez, de su relación íntima con la sexualidad. En la repetición de estos ritos ancestrales, la directora cuestiona su propia ausencia de matrimonio, de hijos, y con ello, una cadena de relaciones.

Cortos pero no tanto

La Competencia Internacional de Cortometrajes explora temáticas que van desde la juventud y la identidad hasta los vínculos inesperados que surgen en entornos diversos. Entre los seleccionados se encuentra 27, de Flóra Anna Buda, ganador de la Palma de Oro en Cannes. Aborda la historia de Alice, que tiene 27 años. Aunque se siente un poco agobiada, sigue viviendo en casa de sus padres y tiene tendencia a refugiarse en sus sueños para huir de su triste realidad. Al salir de una fiesta psicodélica en el techo de una fábrica, y en estado de ebriedad, Alice sufre un grave accidente de bicicleta. El corto captura el caos de la adultez joven con una estética surrealista.

Desde Argentina, se presenta Cómo ser Nehuén Pedre, de Federico Luis, realizador premiado en Cannes con Simón de la montaña. Protagonizado por Lorenzo "Toto" Ferro, Agustín Daulte y el propio Pehuén Pedre, y estrenado en la competencia de Visions du Réel 2024, esta producción nacional aborda con sutileza las nuevas masculinidades y las transformaciones personales en la juventud. También desde el cine argentino, Río, del director cordobés Matías Herrera Córdoba, retrata la vida de Ale, un adolescente de 16 años que encuentra su ilusión en una app de citas, donde conoce a un hombre mayor que despierta sus deseos y cuestionamientos.

Colombia está representada por Kilómetro 9, del reconocido realizador Mika Nivola, presentado en la competencia de Bogoshorts. El cineasta transporta al espectador a una noche de diciembre en Medellín. En medio del estruendo de las motos y la pólvora, dos jóvenes de mundos opuestos entablan una conversación que los conecta de forma inesperada. Mientras recorren la ciudad laberíntica, enfrentan la constante amenaza del olvido y la violencia, aferrándose a un instante fugaz de encuentro y revelación.

La cita.

La cita, el último trabajo de la actriz y realizadora española Itziar Castro, fallecida en diciembre de 2023, ofrece una mirada honesta y divertida sobre el mundo de las citas a través de aplicaciones. También desde la Península Ibérica llega Nocturnas, de Pau Canivelli y María Sánchez, donde un encuentro inesperado con un grupo de drag queens redefine el concepto de familia y comunidad. El programa se completa con el documental Cagueiros, del argentino Papu Curotto, filmado en Cuba; las animaciones The Hips Hops, de Sandra Vivas (República Dominicana), y La perra, de Carla Melo Gampert (Francia-Colombia) que suman una propuesta visual y narrativa innovadora; y Reflections, de Kane Kwik, que, al estilo de un vinilo, plantea que un chico gay al salir del clóset tiene un lado A y un lado B: una vida entre la culpa y el placer.

Largos y entretenidos

La Selección Oficial de Largometrajes (Fuera de competencia) tiene como plato fuerte a Cidade; Campo, de Juliana Rojas (Brasil), ganadora del Premio a la Mejor Dirección de la sección Encounters de la Berlinale 2024, dedicada a nuevos lenguajes cinematográficos. Presenta la historia de Joana, que deja su hogar en el campo y se traslada a San Pablo, donde se enfrenta a los desafíos de la vida urbana, mientras convive con la familia de su hermana. Al mismo tiempo, Flávia y Mara buscan un nuevo comienzo en el ámbito rural, pero se ven confrontadas con las tensiones del pasado y las dificultades de la adaptación. El film, una coproducción entre Brasil, Alemania y Francia, aborda, dividido en dos partes, el dolor de dejar lo conocido para migrar a lo opuesto y desconocido, así como la memoria y la sensación de pérdida.

Lo que escribimos juntos.

En la misma sección se podrá ver Los demonios del amanecer, del mexicano Julián Hernández. En la ficción, Orlando y Marco son dos jóvenes de Ciudad de México que se conocen por azar y construyen una historia de amor, mientras persiguen sus sueños. Orlando aspira a convertirse en bailarín, mientras que Marco busca graduarse en enfermería. Juntos, enfrentan los desafíos cotidianos en su camino hacia el futuro. Completa la sección oficial de largos Lo que escribimos juntos, del argentino Nicolás Tete, que su vez, será la película de clausura del festival. En la ficción, Mariano y Juan han construido una vida juntos durante varios años, compartiendo su hogar con su perro y disfrutando de una rutina tranquila. Cuando Juan consolida su carrera como escritor tras el éxito de su última novela, deciden mudarse al campo para que Mariano cumpla su sueño de tener un vivero. Mientras se adaptan a su nuevo entorno, reciben la inesperada visita del mejor amigo de Juan, quien trae noticias que cambiarán sus vidas.

Poniendo el foco

Cinco cortometrajes transgresores que marcan los inicios de François Ozon como director se podrán ver en el Foco Ozon: Remastered & Uncut: El vestido de verano (Une robe d’été), X2000, Action vérité, Mirando al mar y La petite mort. "Queríamos focalizar en un autor que sea como clásico dentro del cine de diversidad y Ozon es uno de nuestros autores favoritos de la actualidad ya que todavía sigue filmando", expresa Russo, en relación al foco del director francés. "La mayoría del público conoce sus películas, pero los cortos con los que él se inició no han tenido un amplio recorrido. Decidimos recuperar estas películas que marcan el inicio de su carrera y de cómo se convirtió después en uno de los directores franceses más conocidos de esta época. Por eso elegimos a Ozon particularmente. Es un símbolo también dentro del cine de temática de género y diversidad", agrega.

El debate público

En colaboración con la Escuela de Espectadores de Cine, se llevará a cabo la charla "Desmontando 'Queer': Miradas, Deseos y Transgresiones en el Cine de Luca Guadagnino", el jueves 27 a las 18. La actividad tiene un costo de 10 mil pesos e incluye la entrada para la película de apertura. "Después, en cada película trataremos de establecer un diálogo con los espectadores para abrir el debate y cómo a ellos les pega la idea que plantea cada película. Eso será post-función porque los festivales no se tratan solamente de proyecciones, sino que también implican esbozar la idea de cada película antes de la proyección y después generar un intercambio de opiniones con los espectadores que permitan conocer qué razonamientos se pueden tener de cada película", subraya el director artístico.

Russo brinda también su opinión sobre el significado de organizar y presentar un festival en este contexto, en el cual todo el tema de la diversidad está siendo muy vapuleado por el gobierno nacional. "La verdad que se resignifica. Si bien este festival no nace de un día para el otro y lleva un tiempo para que se concrete, cuando nosotros lo pensamos todavía no había un ataque no sólo del gobierno nacional, sino tampoco a nivel global contra las diversidades y el género", relata. "Y nos parece que, en este momento, la idea de este festival se resignifica, pero también nosotros buscamos que se hable. Le vamos a mostrar al público otra cara de la que el gobierno quiere mostrar", asegura Russo.