Los bancos internacionales siguen intentando impulsar el optimismo de los inversores con la Argentina. Un informe del Bank of America aseguró que próximamente se alcanzará un acuerdo con el FMI y que al inicio del próximo año los controles cambiarios dejarán de estar presenten en la ecomomía argentina. En el mercado, sin embargo, siguen las dudas y las acciones y los bonos volvieron a caer. El riesgo país ya se ubica en torno de los 750 puntos.

Uno de los últimos informes del Bank of America titulado “Weeks that feel like years” analizó la situación macroeconómica y financiera de Latinoamérica, con especial énfasis en Argentina. Según el documento, el país podría alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI en los próximos meses, lo que facilitaría la implementación de nuevas medidas fiscales y económicas.

Entre los los puntos centrales del informe se analizó la posible evolución del mercado cambiario y el proceso de eliminación de los controles cambiarios. Bank of America prevé que el gobierno alcance un acuerdo con el FMI en abril, lo que permitiría la liberación anticipada de fondos y respaldaría el ajuste fiscal. En este contexto, el documento remarcó la promesa del presidente Javier Milei de eliminar los controles cambiarios el 1 de enero de 2026.

El informe estima que la unificación cambiaria se concretará en diciembre de 2025 y que el BCRA adoptará un régimen de flotación administrada. En cuanto a las proyecciones del tipo de cambio, se prevé que el dólar oficial alcanzará los 1070 pesos en el primer trimestre de 2025, subirá a 1170 pesos en el segundo trimestre, a 1250 pesos en el tercero y cerrará el año en 1400 pesos en el último trimestre.

Esto representa una suba del dólar oficial de casi el 33 por ciento en pesos durante 2025, lo que implica una devaluación del peso de alrededor del 25 por ciento en el mismo período. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha desacreditado estimaciones de este tipo en diversas ocasiones.

Activos bursátiles

A pesar de los informes que llegan del exterior y hablan del éxito del programa económico del gobierno, el mercado sigue con muchas dudas sobre la sostenibildad del actual esquema macroeconómico. Se observa en las caídas recurrentes sobre el precio de los activos bursátiles como las acciones y los bonos. El índice S&P Merval extendió este miércoles su racha bajista, los bonos en dólares también cayeron y el riesgo país se acercó nuevamente a los 750 puntos.

Las acciones locales cotizaron en baja, con una caída del 0,3 por ciento. Entre los papeles más afectados se encontraron Telecom y Cablevisión, con descensos del 4,8 por ciento, y Comercial del Plata, con una baja del 3,1 por ciento. Algunos activos lograron mantenerse en terreno positivo, como Grupo Financiero Galicia, que subió 1,9 por ciento, Edenor, con una mejora del 1,2 por ciento, y Banco Macro.

En tanto, en el mercado siguieron de cerca la última colocación de deuda en pesos del gobierno. El Ministerio de Economía captó financiamiento por 700 mil millones de pesos. La operación incluyó bonos ajustables por CER y títulos a tasa fija. Los analistas advierten que la estabilidad del mercado de deuda en pesos dependerá de la evolución de la inflación y de las condiciones de liquidez en el sistema financiero.

Volviendo a los informes de los bancos del exterior sobre la Argentina, se subrayó que la inflación se desaceleró más rápido de lo previsto, cayendo al 2,2 por ciento mensual en enero, tras haber alcanzado un 25 por ciento en diciembre de 2023. También se mencionó que la caída de la actividad económica del año pasado podría compensarse con un fuerte crecimiento para 2025. Sin embargo, la recuperación de la actividad está lejos de plasmarse en los primeros meses de este año.

En cuanto al ajuste fiscal, se resaltó que el gobierno logró un superávit fiscal primario del 0,3 por ciento del PBI en 2024, pese a la caída de los ingresos provocada por la recesión. Para 2025, se proyecta que el equilibrio fiscal se mantendrá, con un superávit primario suficiente para cubrir el pago de intereses de la deuda.

Además, se indicó que el blanqueo permitió captar 12.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera desde agosto de 2024, lo que contribuyó a reducir las presiones en el plano cambarios y de deuda. Pero se mencionó que las reservas internacionales siguen en nivel negativos por más de 6 mil millones de dólares. Esto muestra que, si bien se proyecta una reducción de la inflación y una recuperación del PBI, aparecen grandes desafíos en el mercado cambiario.