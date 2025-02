El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo nacional, para que no caiga de agenda un asunto que sí pasó de largo en el radar de los grandes medios de prensa, sobre todo los de Rosario: el festival de nombramientos en planta permanente de militantes libertarios y candidatos a concejales y convencionales constituyentes de la Libertad Avanza en oficinas del PAMI en la provincia. Entre ellos, dos que integraban la lista encabezada por el expresentador de noticias Juan Pedro Aleart, que luego declinaron de su postulación -pero no del cargo asignado- tras la revelación periodística de estos casos.

El socialista, junto con su par Mónica Fein, se hicieron eco del escándalo e ingresaron en la Cámara Baja un proyecto de resolución que requiere a la obra social de los jubilados que "informe acerca de las designaciones en planta permanente de candidatas/os locales y precandidatas/os oficializados de LLA para ocupar las jefaturas de las delegaciones de PAMI en diferentes localidades de la provincia de Santa Fe".

El planteo solicita que el gobierno informe "cuál fue el proceso de evaluación de idoneidad de las personas designadas". Si ha intervenido en el proceso la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, del Ministerio de Desregulación que activó Javier Milei en diciembre del año pasado. Reclama el proyecto que se informe si hubo presentación de declaraciones juradas de incompatibilidades, requisito imprescindible para asumir como trabajadores del PAMI.

Asimismo, el pedido inquiere si "consideran que designar personal jerárquico que posiblemente deba pedir licencia y ser reemplazado por otra designación será beneficioso para el eficiente funcionamiento del PAMI"..

Y concluye en preguntar si "alguna de las personas designadas ha renunciado a su candidatura, en el marco del proceso electoral que se lleva adelante en la provincia de Santa Fe".

Por cierto, el candidato 9º en la nómina de Juan Aleart, Leonel Montesanto, y su primera candidata suplente, Manuela Camila Costas, se bajaron de la lista y no participarán de la elección, según informó el multimedios donde aquél se empleaba hasta algunos días atrás. Pero sí aceptaron sus nombramientos en la oficina de la obra social en Granadero Baigorria, el primero, y en el PAMI Rosario, la segunda.

Trascendió la semana pasada, de fuentes gremiales, que a instancias de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) incorporó directamente a planta permanente a una docenta de militantes que participan de listas electorales de La Libertad Avanza.

Además de los dos que acompañaban a Aleart, se cuentan: Daniela Scaglia (postulante a concejala en Rufino, empleada en el CAP de esa ciudad), Lorena Salvucci, candidata en Beravebú, al CAP Rufino; María Lía Amato (candidata a concejala en Venado Tuerto), al CAP Villa Cañás. Y siguen los premios: Cecilia Ledesma (Tostado), Rafael González (San Guillermo), Ezequiel Peña (Las Toscas), Nanci del Valle Capovilla (Ceres), Brian Macieszonek (San Justo), Yoana Carruega (San Cristóbal), Elisabet Micocci (Santo Tomé), Germán Ricca (San Javier).

"Lo que hace LLA es contrario a su discurso público: construye un partido político con recursos del Estado, no solo en Santa Fe sino en todo el país", dijo Paulón ayer en diálogo con Rosario/12. "Lo que vimos en el acto en el club Pinocho, en Ciudad de Buenos Aires, llevando gente con combis del Banco Nación, la distribución de cargos en Anses, en Pami para ir armando con punteros políticos en distintos lugares. Son mecanismos por el cual el partido que dice haber venido a terminar con los privilegios de casta, se mueve y se construye como un partido de casta y del Estado", despreció.

Paulón señaló que en el decir libertario se propone eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, como propuesta de reforma electoral. "Sabemos que eso se reemplaza con recursos estatales no declarados. Cuando el Estado no financia el funcionamiento de los partidos formalmente, ese financiamiento aparece a través de desvíos de recursos del Estado, facturas truchas, proveedores que no existen".

El diputado rosarino consideró que "es flagrante la designación en planta permanente de personas que hace un año ingresaron a la administración pública, que no rindieron ningún examen de idoneidad. Y hemos visto casos de personas cesanteadas o contratos no renovados después de 20 años de antigüedad. Y da la coincidencia que algunos son candidatos del partido de gobierno. Echaron gente profesional, de carrera, y la reemplazan por militantes políticos. Más casta que eso no hay", lanzó.

En esa línea, tildó el discurso como "de mucha hipocresía" y apuntó al mascarón de proa de la nave libertaria que se dirige al Concejo municipal de Rosario: "Aleart tiene todo el derecho de sumarse y participar en el espacio que quiera, ser candidato; pero debe saber que nada de lo que aparece como discurso anti casta y que él declama es auténtico. El espacio al que pertenece se construye con recursos estatales", afirmó.

El legislador del Partido Socialista puso en contexto la irrupción de LLA en la escena política nacional: "Milei llegó a la presidencia de la mano de los sellos de goma en las distintas provincias porque no tenía un partido político; y en un año, de la mano de su hermana Karina armó el partido en todo el país en base a recursos públicos y a distribución de cargos públicos. Aleart tiene todo el derecho, pero es importante que sepa en qué condiciones hará campaña y con qué recursos. Para que no aparezca la impugnación hipócrita de señalar en otros partidos lo que en realidad son ellos", enfatizó.

Por último, Paulón reparó en el detalle de que esta corruptela ocurra precisamente en el PAMI: "Un lugar donde el gobierno dice haber encontrado muchos curros y por eso cortó abruptamente el acceso a medicamentos; ahora resulta la cueva donde meten cargos políticos, para pagar salarios y sostener la campaña desde esos lugares. Es muy contradictorio, sumamente hipócrita".