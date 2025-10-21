El salón principal del Hotel Provincial, en el centro de la capital salteña, se colmó de militancia, cantos y banderas. Pasadas las 18.30, la organización Primero la Patria convocó a dirigentes de todo el país en un encuentro que tuvo como eje el respaldo a la candidatura de Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta y candidato a senador nacional por Fuerza Patria Salta.

La convocatoria -que reunió a dirigentes como Sergio Uñac, Sergio Berni, Nicolás Trotta, Leonardo Nardini, Guillermo Snopek, Víctor Santa María, Emiliano Estrada, Nora Giménez y Mercedes Figueroa, entre otros- se consolidó como una demostración de fuerza del peronismo federal frente a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En un clima de unidad y defensa del proyecto nacional, los discursos coincidieron en un punto central: frenar las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y reconstruir un peronismo “de pie, soberano y con justicia social”.

“Se juega todo”

“Este domingo no se juega mucho, se juega todo”, afirmó Urtubey entre aplausos. En un discurso encendido y cargado de referencias a la historia reciente de la provincia, el exgobernador convocó a recuperar la dignidad del peronismo desde Salta hacia el resto del país. “Escuchamos a nuestras hermanas y hermanos en toda la provincia contándonos lo que se siente cuando el Estado se va. El abandono, la tristeza, la soledad. Esa es la Argentina que debemos recuperar”, sostuvo.

Urtubey llamó a “devolverle sentido colectivo a la palabra sociedad” y apuntó contra el Gobierno nacional y sus aliados locales, en referencia al gobernador Gustavo Sáenz, los legisladores nacionales que les responden (Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes) y su frente Primero los Salteños. Criticó que mediante el acompañamiento a determinadas leyes se perjudicó a trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, por lo que llamó a la movilización de la ciudadanía para impedir que Salta continúe siendo funcional a políticas de ajuste nacional.

Urtubey fue el responsable de cerrar el plenario





“Hay quienes se arrodillan frente al imperio, los que entregaron a los jubilados, a los discapacitados, a los enfermos oncológicos. Nosotros proponemos otra Argentina: la de la solidaridad, la del trabajo, la de la justicia social”, subrayó.

Con la mirada puesta en la elección, afirmó que no se puede ser indiferentes "frente a la indignidad de quienes llegaron al poder amparados por el escudo de Perón y Evita para hoy entregarse al cipayismo del imperio de Donald Trump". "Es el peronismo o es el ajuste, es el peronismo o es el dolor”, manifestó.

“No hay dos caminos”

El exministro de Educación Nicolás Trotta, y uno de los fundadores de Primero la Patria, celebró la convocatoria y advirtió sobre la “encrucijada histórica” en que se encuentra el país. Dijo que no hay dos caminos ni dos oposiciones: "O se vota a los aliados de Milei que se esconden debajo del poncho, o se vota al peronismo para frenar el ajuste y reconstruir la Nación".

Trotta destacó que el espacio “busca volver a tenderle la mano al pueblo trabajador” y remarcó la necesidad de defender la educación, la ciencia y la salud pública. “A quienes creen en la escuela pública, en las universidades, en el trabajo argentino, no puede darles lo mismo. Hay que votar sin confusión a Fuerza Patria y a Juan Manuel Urtubey”, manifestó.

Al inicio del plenario, Pablo Kosiner, ex legislador nacional e integrante de Primero la Patria, leyó el documento que la organización le envió a la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner.

El escrito -según Kosiner- reflejó el espíritu de unidad y federalismo del espacio, con el objetivo de enfrentar las políticas del gobierno de Javier Milei, al que califican de “narco libertario” por sus impactos en derechos sociales, laborales y económicos. Desde Primero la Patria se propuso construir una unidad federal efectiva del peronismo, capaz de ofrecer un programa social y económico que responda a la exclusión y la inequidad, promoviendo un desarrollo productivo equilibrado en todo el país.

“Fuerza Patria, fuerza Salta”

Uno de los principales oradores fue el senador sanjuanino Sergio Uñac, quien destacó los lazos entre el interior profundo. "Sabemos lo que es pelear por los recursos federales y por el derecho a desarrollarnos", dijo, agregando que

"Fuerza Patria representa la esperanza de un país más justo y federal”.

En diálogo con Salta/12, el legislador sostuvo que Fuerza Patria “se consolida como la única alternativa capaz de poner un freno al avance de las políticas de Milei, que empobrecen a los argentinos”. Para el dirigente sanjuanino, los resultados electorales recientes, como el de septiembre en Buenos Aires, “marcan que la sociedad empieza a entender que este no es el camino”.

Uñac, Urtubey y Estrada





Uñac recordó que en el Congreso los bloques opositores “intentaron ponerle freno a cada una de las leyes ómnibus, decretos y medidas que afectaron la calidad de vida de los argentinos”, entre ellas, el DNU 70 y la Ley Bases.

En ese sentido, advirtió que "la economía no funciona porque no se tienen en cuenta las economías regionales”, y cuestionó que el Gobierno nacional priorice “el atesoramiento de divisas, las importaciones, los viajes al exterior y el pago de la deuda” por encima de la producción y el empleo. “En ninguno de esos cuatro componentes se contiene el trabajo argentino”, remarcó.

Sobre la anunciada reforma laboral, fue tajante: “Actualizar lo necesario sí, pero no reformar para oprimir al trabajador y favorecer a la patronal. Para eso necesitamos hombres y mujeres como Juan Manuel Urtubey en el Congreso, que defiendan los intereses de los argentinos”, expresó.

“Una mirada federal”

Desde Buenos Aires, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, reivindicó la experiencia de gestión y la “mirada federal” del peronismo que encarna Urtubey. “No está en juego un proyecto local. Está en juego el futuro de la patria”, subrayó.

También dijo que se necesita más empatía, más solidaridad y más unión. "En la provincia de Buenos Aires, como en Salta, la boleta de Fuerza Patria es la que frena el ajuste”, señaló, y llamó a “explicar en cada barrio que sólo el peronismo puede evitar que sigan destruyendo el país”.

Por su parte, el diputado nacional jujeño Guillermo Snopek, resaltó la necesidad de un “bloque federal fuerte” en el Congreso. “Venimos a acompañar a Juan Manuel porque representa esa Argentina grande que soñamos desde el norte", afirmó. Sostuvo que con ello se fortalecerá la defensa del trabajo, la universidad pública, a los jubilados, a las personas con discapacidad y "a quienes este gobierno castiga con crueldad. No es lo mismo uno que dos senadores defendiendo a Salta”, dijo.





Snopek apuntó contra los sectores que votaron las leyes de Milei: “Algunos legisladores salteños deberían dar la cara. Nosotros defendemos la bandera argentina, la de los trabajadores y la de la patria”, sentenció.

Por su parte, el titular del SUTERH y presidente del Grupo Octubre, Víctor Santa María, destacó la importancia del acompañamiento sindical a Fuerza Patria en todo el país. Se manifestó “muy contento por el fuerte apoyo de los gremios salteños a Urtubey. Todos los sindicatos están comprometidos con este proyecto nacional y popular”, afirmó.

Santa María insistió en que “la peor inversión que puede hacer un país es la ignorancia” y subrayó que la educación “no es un gasto, es una inversión en nuestra gente y en nuestros hijos”. Además, cuestionó la política laboral del gobierno, al señalar que "la peor reforma laboral es la que ya se está implementando: tener más desocupados y reemplazar la producción nacional por importaciones”.

“Volver a llenar de contenido la palabra libertad”

El interventor del PJ salteño, Sergio Berni, fue uno de los más aplaudidos de la tarde. “Como peronistas sabemos que nunca nadie vació tanto de contenido la palabra libertad como Milei. Esa palabra que fue motor de emancipación, que motivó a San Martín, a Güemes, a nuestros caudillos. Volvamos a llenarla de contenido”, expresó.

Berni se refirió explícitamente al senador nacional Sergio Leavy y lo referenció como “los falsos profetas que anteponen sus intereses personales a los de la patria”, por lo que llamó a sostener la organización y la militancia territorial. Leavy se abrió de Fuerza Patria el mismo día del cierre de candidaturas y se presentó en solitario con el Partido de la Victoria.





“No bajemos los brazos, compañeros. Nuestro esfuerzo se ve en los barrios, en las escuelas, en las fábricas. Estoy convencido de que el domingo que viene Salta va a ser noticia”, cerró.

“Unidad y reconstrucción”

La senadora nacional Nora Giménez, compañera de fórmula de Urtubey, reivindicó la campaña “mano a mano con la gente” y resaltó el rol de la unidad peronista. “Nos propusimos recuperar el peronismo desde la verdad, la responsabilidad y la participación. Peleamos por un modelo de país donde la justicia social y la independencia económica sean posibles. No nos puede dar lo mismo el odio y la crueldad de Milei”, afirmó.

Por su parte, el diputado Emiliano Estrada, candidato a renovar su banca, destacó “la convicción militante” del espacio. “No hay promesas de cargos ni ventanillas abiertas. Hay amor a la patria y compromiso con Salta. Nadie de esta lista tiene las manos manchadas por la motosierra de Milei”, dijo entre ovaciones. “¿Cómo van a defender lo que no conocen? Nosotros conocemos los 60 municipios de Salta y los defendemos con el corazón”, manifestó.

Mercedes Figueroa, candidata a diputada nacional, celebró el encuentro "cara a cara" y destacó que el peronismo está "un paso adelante" al entender la necesidad de la reconstrucción desde la unidad. Se declaró orgullosa de formar parte de la lista y de un sueño cuyo objetivo es "recuperar nuestra patria", incluyendo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, "arrasadas" por Milei.

Finalmente, Carlos Rodas, secretario general de la CGT Salta y candidato a diputado, afirmó que Milei es un "gran actor de reparto de los grandes poderes económicos" que busca acabar con la justicia social, los derechos de los niños con cáncer y los discapacitados. Rodas, en sintonía con sus compañeras, llamó a "militar y concientizar" a la ciudadanía, ya que el futuro se encuentra en el "movimiento nacional y popular" y la meta es "destronar" a la actual gestión mediante la convicción y la militancia.

El plenario de Primero la Patria en Salta dejó una foto potente: la de un peronismo que busca reorganizarse desde las provincias, con figuras nacionales y referentes locales unidos bajo una misma consigna: “Primero la patria, después el movimiento y después los hombres”. A pocos días de las elecciones, el respaldo a Urtubey se convirtió también en una declaración de principios. En palabras del propio candidato: “Tenemos la obligación moral de frenar el ajuste y empezar a construir una Argentina con dignidad”.