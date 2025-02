Imogen Simmonds es una de las mejores triatletas del mundo. En diciembre del año pasado finalizó cuarta en el Campeonato del Mundo Ironman 70.3 que se desarrolló en Taupo, Nueva Zelanda. Y esa actuación, sumada a una gran temporada, le valió terminar séptima en el ranking mundial de la Organización de Triatletas Profesionales (OTP), gracias a un segundo puesto en la etapa de Londres, cuarta en San Francisco y séptima en Ibiza, entre otros grandes resultados.

Sin embargo, la triatleta suiza, de 31 años, se encuentra momentáneamente suspendida, luego de un positivo en un control antidoping fuera de competencia, seis días antes del Mundial en el que finalizó cuarta. Lo llamativo es que en su defensa aseguró que la sustancia prohibida ingresó a su cuerpo tras haber mantenido relaciones sexuales con su novio. Ahora habrá que ver como sigue el caso, luego de que la deportista confirmara la situación a través de sus redes sociales.

En un comunicado en su cuenta de Instagram, Simmonds informó que unos días antes del Mundial 70.3 había dado positivo por ligandrol, una sustancia prohibida que tiene efectos similares a la testosterona, en un control antidoping fuera de competición. La suizo alegó que jamás consumió ligandrol, a la vez que explicó cómo llegó una cantidad ínfima (en niveles de picogramos) de esa sustancia a su organismo. "Mi equipo legal y yo hemos llegado a la conclusión de que esta sustancia entró en mi cuerpo a través de la transferencia de fluidos corporales", argumentó la triatleta.

"Me quedé atónita y devastada cuando el resultado de la prueba dio positivo por un metabolito de ligandrol en niveles de picogramos (una cantidad que equivale a una pizca de sal en una piscina olímpica y que nunca me habría proporcionado ningún beneficio para mejorar el rendimiento). No tenía ni idea de qué sustancia era ni cómo podría haber entrado en mi organismo", explicó, Simmonds, quien en 2023 fue bronce en el Mundial 70.3 y conquistó hasta cuatro pruebas Challenge.

De acuerdo a lo que explicó, su abogado llevó adelante una investigación, que ahora es el principal sostén de su defensa, en la que se afirma que la sustancia ingresó a su cuerpo a través de las relaciones sexuales. "A través de la investigación, se descubrió que, sin que yo lo supiera, mi pareja de toda la vida había estado ingiriendo ligandrol para ayudar a mejorar su propio físico personal en la época del resultado positivo de la prueba", indicó Simmond, que aseguró que tanto ella como su novio se sometieron a un análisis de cabello en la que se constató que su resultado fue negativo mientras que la muestra de su pareja dio positiva de ligandrol.

"Teniendo en cuenta la cronología de los hechos (seis días antes y 22 días después de mi prueba de control di negativo, y que mi pareja y yo mantuvimos relaciones íntimas el día de la prueba del 8 de diciembre de 2024 y el día anterior), mi equipo legal y yo llegamos a la conclusión de que esta sustancia entró en mi organismo a través de la transferencia de fluidos corporales", sostuvo Simmond, remarcó que llevará toda la evidencia antes las autoridades para demostrar su inocencia. "Si bien no soy la primera deportista a la que le sucede esto, probablemente no seré la última, por lo que espero que mi historia pueda ayudar a generar conciencia sobre esta forma de contaminación", completó la atleta, que espera poder probar su inocencia y poder limpiar su imagen.