Gustavo Costas está pasando uno de los cumpleaños más felices de su vida, después de que su equipo se consagrara campeón de la Recopa Sudamericana, gracias a su triunfo 2-0 ante Botafogo en Río de Janeiro. "Me hicieron el mejor regalo de mi vida, en este cumpleaños. Lástima que no tengo a mi papá, pero es el regalo más lindo que me pudieron dar los chicos", aseguró el entrenador de Racing, que este viernes está cumpliendo 62 años.

En medio de la celebración, Costas tuvo tiempo para gozar de una pequeña revancha, por las críticas recibidas tras algunas derrotas en el ámbito local. "Creo que nos reconocen más afuera que en nuestro país. Por el compromiso que tienen entre ellos y con el club, este partido lo ganaron los jugadores. En las malas y las buenas siempre digo lo mismo, esto es por ellos", remarcó el técnico, exultante por el rendimiento de su plantel, tanto en la ida como en la vuelta.

En ese sentido, Costas dejó en claro que su equipo fue muy superior y que fue un justo ganador. "El verdadero campeón es el que gana las dos finales. Y hoy lo demostramos. Hicimos casi media hora muy buena y debimos meter algún gol. Después la metimos y es muy elogiable lo que hicieron. Es para sacarse el sombrero", expresó el exdefensor, que igualmente no quiere que sus jugadores se relajen y por eso ya fijó la próxima meta. "Se nos viene otra final más, con el clásico ante Independiente, y después la Libertadores es una ilusión más, será el próximo objetivo. Hay que demostrar que queremos ganarla, dejaremos todo nuevamente. Y seguiremos poniendo la vara más alta, porque Racing necesitaba títulos internacionales. Después de 36 años, ahora logramos dos y queremos más. Nos vamos a poner la vara más alta y el que nos tenga que putear, que nos putee. Me chupa un huevo todo. Vamos a ir por la Libertadores", afirmó fuera de cualquier protocolo.

Por último, Costas se refirió a Cristian Pagani y Gabriel Gago, los hinchas baleados el miércoles en la playa de Río de Janeiro. "Quiero agradecerle a Botafogo por la ayuda con los hinchas que fueron agredidos, a Chiqui Tapia y la AFA por el apoyo que nos dieron. Para Gabriel y Cristian, que no nos pudieron ver en la cancha, les deseo lo mejor por lo que vivieron. Les dedicamos esta Recopa Sudamericana a ellos. Pudimos traer a los hijos al estadio y los volveremos a llevar con sus familias".