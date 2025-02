En una reunión realizada en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Donald Trump tuvo un fuerte cruce con Volodimir Zelisnki, su par de Ucrania, por el conflicto con Rusia. "Ahora mismo no estás en una muy buena posición. Estás apostando con la vida de millones de personas, estás apostando con la tercera guerra mundial", le advirtió en dos oportunidades el mandatario estadounidense al ucraniano.

La reunión entre Trump y Zelenski y el fallido acuerdo de paz

Donald Trump y su vicepresidente J.D Vance humillaron a Volidimir Zelenski ante los ojos y oídos de todo el mundo. En un tono elevado y con formas propias de un padre que castiga a su hijo pequeño, el líder republicano le recriminó al ucraniano la no firma del acuerdo de paz. Incluso algunos periodistas se sumaron al bullying: uno le preguntó a Zelenski, de manera irónica, por qué nunca usaba traje. Trump, entre risas, lo "defendió" y dijo que "le gustaba su ropa".

El acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos estipula que Ucrania le cederá el 50% de los ingresos que obtenga de la explotación de minerales, crudo y gas natural. Esto incluye, por ejemplo, unas 19 millones de toneladas de reservas probadas de grafito (utilizadas para fabricar baterías de autos eléctricos), lo que convierte a Ucrania en uno de los principales países poseedores de este mineral.

"Señor presidente, con respeto, creo que es una falta de respeto venir a la Oficina Oval y discutir esto enfrente de los medios estadounidenses. En este momento ustedes están yendo por ahí forzando a los reclutas a las líneas de frente porque tienen falta de soldados", le recriminó el vicepresidente J.D. Vance al ucraniano durante la reunión.



"¿Has estado en Ucrania para decir qué problemas tenemos? Durante la guerra todos tienen problemas. Incluso ustedes. Pero tienen un bonito océano y no lo sienten ahora. Pero lo sentirán en el futuro...", respondía Zelesnky, cuando Trump, visiblemente molesto, lo interrumpió.

"No sabés eso. No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de resolver un problema. No estás en posición de dictar lo que vamos a sentir. Nos vamos a sentir muy bien y muy fuertes. Ahora mismo no estás en una muy buena posición. Estás apostando con la vida de millones de personas, estás apostando con la tercera guerra mundial", le advirtió en dos oportunidades Trump.

En otro tramo de la conversación, Trump volvió a interrumpirlo, y cuando Zelenski no quiso cederle la palabra, el presidente de Estados Unidos elevó su tono de voz: "No, no. Ya has hablado bastante. Tu país está en graves problemas, no vas a ganar, no vas a ganar", le reiteró, acompañando sus palabras con el movimiento de sus manos.

"¿Has dicho gracias alguna vez?", le recriminó luego el vicepresidente J.D. Vance, que le achacó "haber hecho campaña por la oposición" (Kamala Harris) durante las últimas elecciones.

Finalmente, el acuerdo en cuestión no se firmó, motivo por el cual se canceló la rueda de prensa conjunta que estaba prevista. "Zelenski no está preparado para la paz", sentenció Trump en posteriores declaraciones en su red social Truth.



