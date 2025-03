El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se pronunció con dureza contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario nacional sugiriera la renuncia de Axel Kicillof en el marco del conflicto por la transferencia de fondos a la provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, Quintela denunció lo que considera una "agresión a las instituciones" y un "desconocimiento del federalismo" por parte del Gobierno nacional.

"Exigir la renuncia de un gobernador electo por el voto popular es un ataque directo a la democracia.

No vamos a permitir este atropello por parte del gobierno nacional. Argentina es un país federal, no una empresa con gerentes a dedo", expresó el mandatario riojano.

En su descargo, Quintela advirtió que la postura de la administración de Milei no solo afecta a la provincia de Buenos Aires, sino que sienta un peligroso precedente para el sistema federal argentino.

"Lo que hace Milei hoy con @Kicillofok evidencia un profundo desconocimiento del federalismo y una negativa absoluta a escuchar.

En lugar de atender los reclamos legítimos de la provincia de Buenos Aires y cumplir con la transferencia de fondos adeudados, elige la confrontación y el ataque político", señaló.

El conflicto entre el presidente y el gobernador bonaerense se desató luego de que la Nación recortara la remisión de fondos coparticipables a la provincia de Buenos Aires, lo que llevó a Kicillof a anunciar que llevará el reclamo ante la Corte Suprema.

Desde el oficialismo nacional, en cambio, sostienen que la medida responde a un ajuste necesario en el marco de la crisis económica y acusan al gobernador bonaerense de victimizarse.

En este contexto, Quintela llamó a preservar los principios democráticos y a evitar que las diferencias políticas se conviertan en un obstáculo para la gobernabilidad: "Nuestro país necesita diálogo, respeto y federalismo, no agresiones a sus instituciones. No hay lugar para imposiciones ni amenazas: Argentina se gobierna con gestión, no con provocaciones".

El cruce entre el gobierno de Javier Milei y los mandatarios provinciales pone en tensión la relación entre Nación y las provincias, en un escenario donde las disputas por los recursos parecen profundizarse. Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno al futuro de la distribución de fondos y las consecuencias de un enfrentamiento cada vez más agudo entre el Ejecutivo y los gobernadores.