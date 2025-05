El rockero estadounidense Iggy Pop anunció su regreso a Buenos Aires con un show imperdible que promete repasar sus himnos más icónicos, tanto con The Stooges como en su carrera solista. La cita será el próximo 12 de septiembre en el Estadio Movistar Arena.

Las entradas estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar, en preventa exclusiva para clientes Santander American Express desde el 8 de mayo a las 10, con la posibilidad de adquirirlas en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el 9 de mayo a la misma hora para todo público y con cualquier medio de pago.

El rockero vino al país en varias ocasiones. Su primera visita fue en 1988 en el Estadio Obras Sanitarias. Posteriormente, regresó en 1992, 1993 y 1996 como solista. También vino en 2006 con The Stooges para tocar en el Pepsi Music en el Club Ciudad de Buenos Aires. En 2016, regresó por última vez a Buenos Aires para el festival BUE.



Iggy Pop es sinónimo de actitud, energía cruda y autenticidad que se renueva año a año. Considerado el "padrino del punk", su impacto en la música atraviesa géneros y generaciones: desde su irrupción con The Stooges en los años 70, pasando por colaboraciones míticas con David Bowie, hasta sus más recientes discos con figuras como Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt, "La Iguana" mantuvo una carrera que desafía el paso del tiempo.

Clásicos como "Lust for Life", "The Passenger", "Candy" o "I Wanna Be Your Dog" siguen encendiendo escenarios alrededor del mundo y su show en Buenos Aires será una oportunidad única para ver de cerca a una leyenda viva del rock en su máximo esplendor. Una noche explosiva junto a uno de los artistas más intensos, influyentes y provocadores de todos los tiempos. Iggy Pop llega para reafirmar por qué su nombre está grabado en la historia del rock.

Cómo comprar las entradas

Para adquirir los tickets para el show de Iggy Pop en el Estadio Movistar Arena de Buenos Aires, los usuarios deberán estar registrados con un correo electrónico y datos personales en el sitio web oficial de la ticketeadora.

