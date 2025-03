Al menos cuatro empresarios del mundo cripto recibieron pedidos de coimas, de hasta 500 mil dólares, para acceder a Javier Milei a través de un trader muy vinculado a él, Mauricio Novelli. Se trata de uno de los organizadores del "Tech Forum" de octubre del año pasado, quien fue nexo entre el Presidente y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de la empresa Kelsier Ventures, creador de la criptomoneda $LIBRA. Así lo reveló una extensa investigación del diario estadounidense The New York Times sobre el escándalo de la estafa promocionada por el mandatario argentino. Según la publicación, Davis se jactaba en aquella conferencia de poder negociar acuerdos con el jefe de Estado, que tenían "un costo", y llegó a ofrecer por escrito una reunión con él y una asociación con el gobierno argentino a cambio de 90 millones de dólares en criptomonedas en 27 meses.

Además de Milei, Novelli y Davis son dos de las personas que están bajo investigación en Comodoro Py, según las primeras medidas que tomó la semana pasada el fiscal Eduardo Taiano. Ante los tribunales argentinos se realizaron una decena de denuncias para investigar lo ocurrido alrededor del posteo del Presidente a las 19.01 del 14 de febrero, posteo que eliminó cuatro horas más tarde, cuando ya había generado ganancias millonarias para un puñado de billeteras virtuales y pérdidas para miles de inversores.

También están bajo la lupa el socio de Novelli en el "Tech Forum" (que parece haber sido uno de los escenarios de los pedidos de dinero) Manuel Terrones Godoy, y otro socio de este, Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Terrones Godoy es quien dio una definición a la que cualquier investigación penal sobre el tema debería prestarle atención, ya que al hablar en enero sobre el token que había lanzado el presidente estadounidense Donald Trump, dijo que la experiencia la replicarían otros presidentes o dirigentes, y que es la nueva forma de financiar la política.

La nota publicada por el New York Times, que firman los periodistas Jack Nicas y David Yaffe-Bellany, pone en evidencia la dimensión que la estafa con $LIBRA toma también en Estados Unidos, donde también hay denuncias de aparentes damnificados (que pueden recorrer un camino tanto civil como penal). La investigación pubilcada revela que los relatos de quienes rodean al Presidente chocan con la versión que él dio sobre los hechos, su supuesto desconocimiento del proyecto y que fue simplemente un emprendimiento privado que se limitó a difundir por su "tecnooptimismo". Dicen Nicas y Yaffe-Bellany: "La historia de Milei ha empezado a desvelarse, mostrando cómo las criptomonedas y la política se han mezclado cada vez más para enriquecer a los poderosos y quitarle a casi todos los demás". Aún así, acotan que no está claro si el Presidente sabía lo que ocurriría y que se recaudaba dinero.

Los datos nuevos

Milei y Novelli, como ya informó este diario tienen una relación de larga data. El Presidente dio clases en la academia que Novelli comparte con Jeremías Walsh: N&W Professional Traders, que se presentan como los mejores en mercados financieros. Siguen teniendo en su página web un video alusivo en el que Milei los recomienda. También daba cursos Agustián Laje, que comanda la fundación Faro, no sólo un think tank libertario sino que, se sospecha, una vía de canalización de fondos para la política. El presidente promocionó con elogios en 2022, cuando era diputado nacional, el activo digital Vulcano, que llegaba de la mano de Novelli, que no tardó en quedar desvalorizado. Después de recomendar otra critpo, CoinX (que también resultó fallida), reconoció publicamente que le pagaban por lo que describía como "asesoramientos". Parte de esta historia y los posteos en X de Milei con recomendaciones son repasados por el artículo periodístico.

Dice el New York Times que en la conferencia conocida como Tech Forum "Novelli le cobró a los patrocinadores 50.000 dólares por una intervención y un encuentro con Milei, según cuatro asistentes que pagaron esa cantidad". "Sin embargo --agrega-- esas personas dijeron que la reunión con el presidente resultó ser una rápida foto grupal. Para conseguir más tiempo, dijeron dos de ellos, los organizadores de la conferencia les dijeron que costaría más". Uno de los relatos a los que hacen referencia es el de Charles Hoskinson creador de la plataforma Cardano, quien relató: "Nos dijeron: ‘Oye, ya sabes, danos un poco de algo y podremos conseguirte una reunión". "Otro asistente dijo que Novelli ofreció una reunión con el presidente si la persona firmaba un contrato de 500.000 dólares por vagos 'servicios de consultoría", según una copia del documento vista por The Times", agrega.

Cuentan los periodistas que el Tech Forum del año pasado había generado gran expectativa en el "mundo de las criptomonedas", en especial porque hablaría Milei. Por eso eso acudieron los líderes de la industria. En ese escenario, relatan, el joven Davis --que había conocido a Novelli en un evento sobre criptomonedas en Denver, "también decía a los asistentes a la conferencia que tenía 'control' sobre Milei y podía negociar acuerdos, según los mensajes vistos por el Times". En un mensaje que el medio dice tener en su poder, dirigido a un empreasario, Davis le ofrecía: "Todo, desde los tuits de Milei” hasta “todo lo relacionado con Milei, básicamente, hacer apariciones, etc.: tengo control sobre muchas de esas palancas'". Añadía que todo tenía un "costo", y que podían ser millones.

"Otro empresario afirmó que Davis hizo una oferta aún más descarada por escrito: ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de unos 90 millones de dólares en criptomonedas en 27 meses, según una copia de la propuesta vista por el Times", completa la extensa nota publicada.

El artículo agrega también información sobre Julian Peh, el fundador de Kip Protocol que días atrás intentó despegarse de la trama. Según contó este empresario, Novelli se comunicó con él para hablarle del lanzamiento de $LIBRA y le explicó como Davis lo haría. Le propuso también que Kip Protocol distribuya los fondos a las empresas y “Novelli proporcionó el texto exacto en inglés y español”.

"La empresa de Novelli también emitió una declaración en la que culpaba a Peh y Davis de $LIBRA. Decía que no había ganado nada -añade la nota periodística-. Peh afirmó que se había dado cuenta de que se había convertido en el chivo expiatorio. KIP “se convirtió en una parte conveniente para encubrir a otras partes”.

La investigación, publicada en inglés y en español, generó un revuelo internacional y volvió a poner a la Casa Rosada a la defensiva. Varias horas después de conocida la investigación, Novelli emitió un comunicado en el que intentaba desmentir la información revelada: "Niego enfáticamente haber cobrado dinero para facilitar reuniones con autoridades gubernamentales. Es un disparate. Jamás cobré un centavo para armar reuniones en la Casa de Gobierno así como tampoco gané un centavo con el trading de Libra", señala el empresario, sin dar otra información o documentación que respalde sus dichos. Novelli defendió además el Tech Forum al que definió como un evento de "networking muy significativo para el ecosistema cripto, diseñado para conectar a empresas tecnológicas, inversores y líderes del sector financiero".