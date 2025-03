Desde Roma

Después de 14 días de internación en el Policlínico Gemelli por una neumonía bilateral, el Papa Francisco, que había manifestado pequeñas mejorías en estos últimos días, este viernes tuvo algunas complicaciones, según el parte de los médicos que lo tratan.

“En la tarde de hoy -dijo el parte médico-, después de una mañana que transcurrió alternando la fisioterapia respiratoria con el rezar en la capilla de su pequeño departamento, el Santo Padre presentó una crisis aislada de broncoespasmo (contracción anormal del músculo liso que recubre los bronquios) que produjo también un episodio de vómito y repentino empeoramiento del cuadro respiratorio”.

“El Santo Padre ha sido rápidamente broncoaspirado (aspiración de los líquidos contenidos en los bronquios) e inició la ventilación mecánica no invasiva”, es decir un sistema que ayuda la respiración del paciente sin intubación.

"Despierto y orientado"

Francisco “siempre se mantuvo despierto y orientado, colaborando con las maniobras terapéuticas. La prognosis se mantiene reservada”, concluyó el parte médico.

El Vaticano había informado esta mañana que el Papa Francisco había descansado toda la noche, que se despertó y tomó el desayuno, leyó los diarios y continuó con la terapia respiratoria, es decir recibiendo oxígeno.

El informe médico de ayer había dicho que el Papa ahora alternaba la oxígenoterapia de altos flujos con “Ventimask”, que sería oxígeno con un flujo normal. Y esto hablaba de una mejoría considerable, según varios médicos.

Será necesario esperar de 24 a 48 horas para evaluar si la crisis que tuvo el Papa este viernes puede haber determinado un empeoramiento de sus condiciones, dijeron fuentes vaticanas en base a las evaluaciones de los médicos que tratan a Francisco.

Fuentes vaticanas no descartaron por otra parte que en estos días se pueda hacer otro encuentro de los médicos tratantes y la prensa para aclarar muchos puntos, pero no se sabe todavía cuándo.

Las oraciones

Son decenas de periodistas los que hacen guardia en la puerta del Policlínico Gemelli donde el Papa está internado desde el 14 de febrero. Y los periodistas y toda la gente que reza por él en torno, esperan verlo un día asomarse al balcón del décimo piso del hospital, donde está alojado, como ha hecho otras veces que estaba en el hospital cuando iba mejorando.

Mientras tanto siguen las oraciones por el Pontífice. Este viernes, el rosario que cada noche se hace en la Plaza de San Pedro del Vaticano por la salud de Francisco, estará a cargo del cardenal argentino nacido en Córdoba, Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para a Doctrina de la Fe desde 2023, el mismo año que Francisco lo creó cardenal.

En Roma han impresionado también las noticias que llegan de otras ciudades y países referidas a la salud de Francisco, como la proyección de imágenes del Papa en el santuario del Cristo Redentor de Río de Janeiro, la estatua más imponente de Brasil. La imágenes están acompañadas de una frase en distintos idiomas: “Fuerza Santo Padre”.

En Milán (norte de Italia), el arzobispo Mario Delpini contó a la prensa que “todos los días rezamos por el Papa Francisco. Le deseamos que el espíritu de Dios lo haga capaz de afrontar esta situación con un espíritu fuerte”.

Pese a todo, como se ha dicho, el Papa sigue trabajando. Este viernes mandó un mensaje a los participantes en el curso para los responsables de las celebraciones litúrgicas episcopales de la Universidad Pontificia de San Anselmo . En su mensaje, el papa invitó a los responsables de las liturgias, a la humildad, a ser discretos. “Los invito a desarrollar vuestro ministerio con discreción, sin jactarse de los resultados de vuestro servicio” escribió Francisco.

Hoy trascendió también de fuentes vaticanas, que el Papa , ya que él no podrá estar presente, decidió que el cardenal italiano Angelo De Donatis esté a cargo de la celebración del miércoles de Cenizas que se realizará el 5 de marzo en la iglesia de San Anselmo en el Aventino, una de las siete colinas de Roma, que comienza la preparación de los católicos para la Semana Santa.

Francisco en la arena

Las obras de arte dedicadas al pontífice también están llamando la atención. En estos días se destacó principalmente la que hizo el artista italiano Nicola Urru, que en una playa de la isla de Cerdeña, cerca de la ciudad de Sassari, creó una gran escultura de arena donde se ve a Francisco abrazando a un niño y sosteniendo un gran bastón en forma de cruz que en la parte superior tiene una paloma.

Urru citó una frase de Francisco en su portal Instagram: “Para ser grande hay que saber ser pequeño. La humildad es la base de cada verdadera grandeza”. El artista explicó además en las redes sociales que Francisco es un Papa “que lleva a cabo su misión de hombre entre los hombres”. “El Papá crea, en quienes lo observan, - añadió Urru- un extraordinario asombro que hace que su gesto sea ejemplar, simbólico, revolucionario”. Para el artista, la revolución de Francisco “no está en el hecho de que el hombre se convierta en Papa sino en el hecho de que el Papa se convierta en hombre”.

Urru nació en Cerdeña, más precisamente en la ciudad de Nuoro, en 1977.Y la arena es para él la tela que usa como si fuera “pintor de cuadros” en la naturaleza. Usa arena y agua para hace sus esculturas que se han hecho famosas con el tiempo. Otra destacada fue una titulada “No hables, es un suicidio” que representa un hombre que se saca el corazón para regalarlo a quien se siente perdido y solo. Lo inspiró no sólo la naturaleza sino también los problemas que afectan a la sociedad. Y al parecer no se hace demasiado problema por el hecho de que sus obras pueden no durar mucho en el tiempo.