El jefe de Gabinete, Guillermo Francos no se cansa de justificar los exabruptos de Javier Milei diciendo que hubo un “error de interpretación”. Esta vez, el funcionario aseguró que el Presidente no quiere intervenir la provincia de Buenos Aires, sino que “se refiere a la intervención en los temas de seguridad”.

"Cuando el Presidente se refiere a la intervención, se refiere a la intervención en los temas de seguridad. Lo que él dice es 'si el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido tan ineficaz en tratar el tema de la seguridad, para solucionarlo, déjenos a nosotros. Déjenos intervenir a nosotros en este tema para llevarlo adelante'. Y siempre le dijo renuncie usted como gobernador y nosotros nos hacemos cargo de tratar el tema de la inseguridad", afirmó Francos en una entrevista que brindó a Radio Mitre.

El viernes, Milei escribió en la red X un mensaje dirigido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: "Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia".

Más tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el ataque presidencial y aseguró que “nadie habló de intervención federal, se habló de renuncia. El Presidente pidió la renuncia". Y, al igual que el ultraderechista, utilizó los casos de violencia e inseguridad en el conurbano para fomentar la disputa electoral con Kicillof.

Pero Francos hizo una vez más de exégeta presidencial y aseguró que Milei quería decir que “es muy difícil poder tratar la inseguridad cuando un gobernador tiene la posición tan zaffaroniana”, en referencia, según él, a “ser condescendiente con los delincuentes” contra una “posición dura como la que tiene el Gobierno nacional de 'el que las hace, las paga'".

"No quiere decir que intervenimos la provincia, porque eso no lo podría decir el Presidente, porque no tiene fuerza legislativa como para decir 'yo llevo adelante la intervención de la provincia'", insistió.