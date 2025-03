El presidente ucraniano Volodimir Zelenski insistió este sábado en que el apoyo de su par estadounidense Donald Trump sigue siendo crucial para Ucrania, pese al tenso encuentro que mantuvo el día anterior con él en la Casa Blanca. Mientras tanto, el gobierno ruso consideró la reunión entre los dos mandatarios como un desastre político y diplomático por la actitud del ucraniano.



La postura de Zelenski

Zelenski publicó una serie de mensajes en la red social X, agradeciéndole al magnate republicano el apoyo de su país en la guerra, en un intento de limar las asperezas con él. "La ayuda de Estados Unidos ha sido vital para ayudarnos a sobrevivir y quiero reconocerlo. A pesar del difícil diálogo, seguimos siendo socios estratégicos, pero debemos ser honestos y directos entre nosotros para comprender verdaderamente nuestros objetivos compartidos", expresó, horas antes de reunirse en Londres con el primer ministro Keir Starmer, en la víspera de una cumbre europea organizada en la capital británica para reafirmar el apoyo a Kiev.

Sin embargo, el mandatario advirtió que un alto el fuego no funcionará con el presidente ruso, Vladimir Putin, sosteniendo que ha violado treguas 25 veces en los últimos diez años. "No puedo cambiar la postura de Ucrania respecto de Rusia. Los rusos nos están matando. Rusia es el enemigo y esa es la realidad a la que nos enfrentamos", remarcó.

También dijo que Ucrania está dispuesto a firmar el acuerdo con Estados Unidos (en el que le debe ceder a ese país el 50 por ciento de los ingresos que obtenga de la explotación de minerales, crudo y gas natural), ya que lo considera como un primer paso hacia las garantías de seguridad, pero aseguró que no es suficiente. "Nuestra situación es difícil, no podemos simplemente dejar de luchar y no tener garantías de que Putin no regresará mañana", explicó Zelenski.

"Si no podemos ser aceptados en la OTAN, necesitamos una estructura clara de garantías de seguridad por parte de nuestros aliados en Estados Unidos", insistió. "Todos los ucranianos quieren oír una postura firme de Estados Unidos de nuestro lado. Es comprensible que (Trump) quiera dialogar con Putin, pero siempre ha hablado de 'paz a través de la fuerza'. Y juntos podemos tomar medidas enérgicas contra Putin", remarcó.

No criticar a Putin

Por su parte, Trump dijo que quiere volver a reunirse con Zelenski, pero que debe evitar las críticas a Putin, porque la Casa Blanca solo quiere poner fin al conflicto. "Tiene que decir 'quiero lograr la paz'. No tiene que estar ahí parado diciendo 'Putin esto, Putin lo otro'; todo cosas negativas. Tiene que decir 'quiero lograr la paz, no quiero librar esta guerra por más tiempo porque la gente está muriendo'", indicó el magnate, después del desencuentro que ambos protagonizaron en el Despacho Oval.

"Zelenski está buscando algo que yo no estoy buscando. Él busca seguir adelante y luchar, luchar, luchar (contra Rusia). Nosotros buscamos terminar con la muerte", explicó Trump. "O le ponemos fin (a la guerra) o lo dejamos luchar, y si lucha, no va a ser agradable. Porque sin nosotros, no ganará”, sentenció.

El presidente estadounidense también explicó por qué confía en Rusia sobre el alto el fuego, sosteniendo que Putin, al igual que el propio Trump, ha pasado por "un verdadero infierno "Vladimir Putin pasó por un infierno conmigo. Pasó por una falsa caza de brujas donde lo usaron a él y a Rusia", agregó el mandatario, diciendo que toda la campaña contra Rusia fue una farsa dirigida por los demócratas Hunter Biden, Joe Biden. Hillary Clinton y el senador Adam Schiff.

Donald Trump y su vicepresidente J.D Vance humillaron a Volodimir Zelenski ante los ojos y oídos de todo el mundo. En un tono elevado y con formas propias de un padre que castiga a su hijo pequeño, el líder republicano le recriminó al ucraniano en el Despacho Oval su postura de negarse a firmar el acuerdo de paz con Rusia. Incluso algunos periodistas presentes se sumaron al bullying: uno le preguntó a Zelenski, de manera irónica, por qué nunca usaba traje. Trump, entre carcajadas, dijo que le gustaba mucho su ropa.

"Fracaso político y diplomático total"

Tras este cruce, el gobierno ruso calificó como un fracaso la visita de Zelenski a la Casa Blanca. "La visita del cabecilla de régimen neonazi, Volodimir Zelenski, a Washington el 28 de febrero fue un absoluto fracaso político y diplomático total para el régimen de Kiev", escribió la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado. "Zelenski es un incompetente, es corrupto e incapaz de llegar a acuerdos", recalcó.

La diplomática insistió en que precisamente fue Kiev el que se negó a continuar las negociaciones sobre un acuerdo político y diplomático en la primavera de 2022, sosteniendo que utilizó mentiras y manipulación para justificar la continuación de las hostilidades y recibir ayuda militar y financiera occidental. "Con su comportamiento escandalosamente grosero durante su estancia en Washington, Zelenski confirmó que es la amenaza más peligrosa para la comunidad mundial como instigador irresponsable de una gran guerra", afirmó.

Zajárova definió al mandatario ucraniano como "un cínico que no le hace asco a nada y que solo está obsesionado con conservar el poder que ha usurpado". "En la Casa Blanca recibió de Trump un severo regaño, que también evidencia la debilidad política y la extrema degradación moral de aquellos líderes europeos que siguen abogando por apoyar al demente líder del régimen nazi, que ha perdido el contacto con la realidad", manifestó.

En ese sentido, la funcionaria reiteró que los objetivos de Rusia son inmutables y siguen sin siendo la desmilitarización y la "desnazificación" de Ucrania, así como el reconocimiento de las realidades existentes sobre el terreno. "Cuanto antes Kiev y determinadas capitales europeas se den cuenta de esto, más cerca estará la solución pacífica de la crisis ucraniana", aseguró la portavoz de Exteriores.

La crítica de la OTAN

Otra de las voces que criticaron a Zelenski fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. "He hablado por teléfono dos veces con Zelenski y le he dicho que tenemos que seguir juntos para alcanzar una paz duradera (...) y que tenemos que respetar lo que Trump ha hecho hasta ahora por Ucrania", mencionó.

Rutte se refirió específicamente a los lanzamisiles portátiles Javelin, que Trump facilitó en 2019 a Kíev, sin los cuales --señaló-- Ucrania no habría tenido ni una oportunidad en el momento de los primeros ataques rusos, en 2022. "Hay que darle (a Trump) crédito por eso y por todo lo que todavía está haciendo", expresó.

El secretario general trasladó igualmente a Zelenski que debe encontrar una forma de recomponer su relación con Trump y elogió al estadounidense por romper el bloqueo en la guerra al tomar la iniciativa de hablar con Rusia. En ese marco, se mostró convencido de que el presidente estadounidense está comprometido con la OTAN y con conseguir una paz justa y duradera en Ucrania.

Mientras estas discusiones por la paz entre Rusia y Ucrania continúan, el fuego cruzado entre ambos bandos no cesa. El ejército ucraniano informó en una nota el derribo de 103 drones lanzados contra su territorio en la noche del viernes, mientras que las defensas antiaéreas rusas derribaron 48 drones ucranianos sobre siete regiones del país y la anexionada península de Crimea, indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.