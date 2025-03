El sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, que conduce Juan Chulich, negó que en la provincia haya entrado en vigencia un nuevo convenio colectivo sobre la actividad y ratificó que el único válido continúa siendo el 40/89 de la Federación Nacional de Camioneros de Hugo Moyano. “Hace tiempo que el sindicato provincial instaló este tema para confundir a los trabajadores, difundiendo falsamente que los camioneros están encuadrados en convenio nuevo y lo cierto es que no hay nada. No solo no ha sido aprobado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación sino que además tampoco fue reconocido por las principales cámaras empresarias del país”, aclaró Chulich. Lo cierto es que hasta el momento no hay otro convenio aprobado más que el CCT 40/89 que regula la actividad a nivel nacional desde el año 1989.