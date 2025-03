"Si queremos ser un país serio debemos llevar a cabo una profunda reforma migratoria", aseguraba el presidente Javier Milei durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias. Del otro lado, se escuchaba al diputado radical Facundo Manes, que le sugirió que lea la Constitución Nacional.

"Leéla Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no entendiste nada, léela bien", chicaneó el mandatario en el único cruce que tuvo con un legislador durante la noche.

"Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos Manes", insistió el ultraderechista.

Y siguió: "Manes te falta mucha teoría política. No podés confundir colectivistas con libertarios, por favor. Te falta mucha lectura Manes".

En ese momento, la interrupción fue de la vicepresidenta Victoria Villarruel. "Les pido silencio por favor, mientras esté hablando el Presidente", intervino la titular del Senado para ponerle fin al conflicto.

A la salida del recinto Manes tuvo un cruce con Santiago Caputo y luego denunció que en ese momento alguien lo golpeó en el Salón de los Pasos Perdidos. Las declaraciones formuladas por Manes ocurrieron luego de que el asesor presidencial le gritara al diputado desde el palco en el que estaba siguiendo la Asamblea legislativa.

"Viene él y me dice 'ahora me vas a escuchar' y después me pegó alguien que estaba con él, y no sé quién era. Sé que es del entorno de Caputo, pero no lo conozco", explicó Manes.

Y agregó: "Yo estoy sentado frente al presidente y le pregunté si iba a hablar de la criptoestafa y de los jueces por decreto. Ahí siento que me gritan y me doy vuelta y era Santiago Caputo". "Me dijo 'ya me vas a escuchar' y me amenaza otra vez, 'ahora vas a escuchar de mí dijo'", sentenció el legislador en declaraciones televisivas.

En diálogo con el canal A24, el diputado radical Pablo Juliano, compañero de bloque de Manes, dijo que le pidió las cámaras de seguridad al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque lo que sucedió "fue inaudito".

"Por mostrarle al presidente la Constitución, un diputado recibe amenazas en el pasillo del Congreso, empujones y golpes por parte del grupo de asesores del presidente. Se desquiciaron desde los palcos, porque los teníamos arriba. Todos los días se va corriendo un límite más y esto es vergonzoso", explicó.