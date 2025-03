Un día después del papelón que La Libertad Avanza montó durante la apertura de sesiones ordinarias, y en medio del escándalo global de la criptoestafa, desde la Casa Rosada quisieron hacer como si nada hubiera pasado. En su primera aparición televisiva luego de la filtración del bochornoso "crudo" con Jonatan Viale, Javier Milei justificó el comportamiento en el Congreso de Santiago Caputo, su asesor más importante y quien hostigó al diputado de la UCR, Facundo Manes. Para el Presidente, la culpa fue de "los periodistas mentirosos, coimeros y ensobrados armaron un escándalo por un tema menor", porque, según dijo, "tienen abstinencia de pauta y quieren opacar los logros del Gobierno". En un diálogo cordial, casi sin repreguntas, el mandatario dijo que los testimonios que dan cuenta del pedido de coimas para reunirse y sellar negocios con él, que llegaron a la tapa de The New York Times, son "apenas un chisme de peluquería". "No fue un problema mío", fue su argumento mas sólido para intentar desligarse del fraude de $LIBRA, que según dijo "es un tema entre terceros".

Si bien durante la apertura de sesiones evitó hablar del tema, en la entrevista que dio el domingo fue consultado por el escándalo de $LIBRA. “Los que entraron allí lo hicieron por voluntad propia, nadie les puso una pistola en la cabeza”, declaró y sobre las investigaciones que salieron publicadas en varios medios del exterior como el NY Times disparó: "Son chimentos de peluquería. Vamos a la sustancia: es un problema de terceros con terceros, no es un problema mío”. Por último añadió que quienes dicen que hubo coimas "es gente despechada que quiso tener las reuniones y no las tuvo".

En declaraciones al canal LN+, al ser consultado sobre el Criptogate, reiteró: "Cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, yo bajé el tuit". "Cuando quieren acusar a alguien es grave, yo estoy esperando que termine de actuar la Justicia para ir contra esos periodistas", indicó Milei.

Insultos para todos

Como es su costumbre, el Presidente siguió con los agravios a quienes piensan distinto a él y señaló: "La atmósfera era distinta sin la oposición. Quizás es anticipo de la Argentina que viene, donde no hay lugar para los zurdos, los kukas, los kukarachos y sí estén los que, con nuestras diferencias, queremos ir por las ideas de la libertad", espetó. Por último, resaltó: "No fueron porque no se pueden bancar tanto éxito, son gente de izquierda, por ende, gente fracasada, envidiosa, resentida. Además, es una postal del futuro que se viene, un Congreso cada vez más violeta".

El domingo, Milei compartió en sus redes sociales un video en el que se ve con claridad a Caputo bajar las escaleras del palacio legislativo, señalar, e ir a increpar cuerpo a cuerpo al diputado radical. Luego, como si eso no se viera en las imágenes, dijo que la agresión era "un invento de la prensa". Opinó que Manes, en tanto, dijo que él no era el primero ni el último al que "patotean", y añadió que esa "es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional". En una entrevista que dio el domingo por la noche, el mandatario agregó: "Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan, pero tan marginal. Fueron dos palmaditas en el pecho, no dos trompadas".

Como si tratara de superar su marca día a día, el gobierno de Javier Milei, tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y el escándalo que generó al designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, volvió a montar un nuevo show el día de la apertura de sesiones. La jornada terminó con el asesor más importante del presidente amenazando y hostigando a Manes, uno de los pocos diputados de la oposición que se sentó en su banca para escuchar a Milei. Primero lo agredió desde uno de los palcos en el recinto, y después frente a frente en un pasillo.

En su tweet, Milei también había dicho que el escándalo no lo inició su asesor agrediendo a un diputado, sino "una periodista que pertenece al Grupo Clarín", haciendo referencia a la acreditada de ese medio en el Congreso, que estaba tomando nota y entrevistando a Manes frente a la sala de prensa cuando fueron sorprendidos por el asesor sin cargo que bajó envalentonado las escaleras y fue al encuentro para agredirlo. Milei, buscando correr el eje de la discusión y quitar del centro de la escena a su asesor, agregó que Clarín "está muy caliente porque no se puede quedar con el monopolio de las telecomunicaciones", --haciendo referencia a que la semana pasada la empresa compró Telefónica y el gobierno busca impedirlo--, y añadió "esto se llama vuelto".

En la entrevista, el Presidente reforzó esa teoría: "Esto lo ha impulsado una periodista de Clarín y Clarín me la tiene jurada porque se quiere quedar con el monopolio de las comunicaciones y yo ya dije que voy a intervenir con el Enacom". Luego añadió: "Parte es por el problema que Clarín tiene con el gobierno, parte porque hay periodistas ensobrados y otros con un coeficiente intelectual tan bajo que como no pueden entender todas las cosas que generamos, tienen que hablar de cosas de niños". Además, se tomó unos minutos para elogiar a su asesor: "Santiago es una mente brillante, un fuera de serie", remarcó.

Manes, que antes del episodio había dicho que LLA era "lo mismo que el kirchnerismo", el domingo dijo que la oposición debería haber estado en el Congreso "para poner el cuerpo y no dejar que se lleven todo puesto". Además, los instó a "defender a la sociedad, la Constitución, la igualdad ante la ley, la soberanía nacional y el Estado de Derecho". "Nos costaron demasiado a todos como para entregarlas frente a un grupito de fanáticos", subrayó.

El bloque de UxP no estuvo en el recinto, pero sí en el palacio. El titular de esa bancada, Germán Martínez, cuando se enteró de lo que estaba sucediendo se solidarizó con Manes y, junto a otros diputados, lo acompañó al despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, para que pudiera expresar lo sucedido. Horas después el bloque de UxP repudió "las amenazas y agresiones", y exigieron "basta de violencia".

Más allá de ese episodio, desde el bloque de UxP cuestionaron que Milei haya "ratificado su amenaza de golpe de Estado contra la Provincia de Buenos Aires", y que haya planteado "una agenda de hiperactividad en un Poder Judicial intervenido desde la Corte Suprema". El senador Eduardo "Wado" de Pedro, en tanto añadió que, en su discurso, Milei "le mintió a todo el pueblo argentino con un discurso lleno de falsedades y agresiones". "En un año, perjudicó a productores, trabajadores, comerciantes, jubilados y estudiantes. Sólo ganaron ellos: estafadores y especuladores. Se ríen, se burlan, celebran el saqueo y la pobreza", marcó.

Desde la UCR también repudiaron las "agresiones del oficialismo", y dijeron: "alertamos a la sociedad que cuando la violencia baja desde lo más alto del poder, nuestro sistema republicano democrático está en riesgo", por último, pidieron "una rápida investigación para que los responsables de la agresión al correligionario Manes sean identificados y paguen por lo hecho".

Desde el FIT, Nicolás del Caño, además de repudiar lo ocurrido con Manes, dijo sobre el discurso que el Presidente "no habló de lo que habla el mundo, que es que el presidente protagonizó una estafa con $LIBRA". Añadió que el gobierno de LLA "es una estafa política", y que, por eso, la noche de la inauguración de sesiones "han salido a las calles a hacer cacerolazos y repudiarlo".

Consultado por el tenso cruce que tuvo al final de su discurso en el Congreso con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Milei resaltó: "Lo que importan son los resultados y que funcione. Al final se adelantó en querer terminar la sesión. Quizás se olvidó que mis discursos los termino con Viva La Libertad Carajo. No debe estar mirando mis discursos".