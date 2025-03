Después de que el presidente Javier Milei se jactara de que en el último año no hubo movilizaciones de importancia, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, salió al cruce del mandatario.

"Es mentira que no hay movilizaciones. Yo hice un tuit donde mostré una enorme movilización que hicimos junto a la UTEP, entre otras organizaciones, en la que la represión fue salvaje. Vos podés decir que hay paz social en Argentina cuando tenés garantizadas las libertades democráticas, es decir la libertad de manifestarse. Eso está garantizado en Argentina. Pero ese día tuvimos más de 70 heridos y 60 detenidos. Muchos de ellos son madres y padres de familias", remarcó el dirigente social, entrevistado por Tomás Méndez en su programa En el ojo de la tormenta

Y continuó: "Hay una limitación para movilizarse. Mirá, el otro día tuve un plenario de delegados de barrios de La Matanza. Y cuando planteás el problema de la movilización, algunos dicen 'che pero nos van a meter en cana'. O te plantean, '¿qué garantías tenemos de que no nos caguen a palos?' Porque la verdad que no tenemos ninguna. Hemos tenido compañeros internados. Todos los miércoles reprimen a los jubilados. Sistemáticamente, una y otra vez. ¿Vos creés que es casual? No, es un mensaje de que no se puede movilizar a la gente".

"Este Gobierno tiene un dispositivo que aterroriza antes de que la gente salga a la calle. La dictadura también se podía jactar de que no había movilizaciones. El problema nunca son las movilizaciones", agregó.

En esa línea, y consultado por su complicada situación judicial por una presunta administración fraudulenta, amenazas y extorsión en el marco de la gestión del programa "Potenciar Trabajo", Belliboni no descartó ir preso.

"No quiero, pero estoy preparado. Un régimen injusto comete injusticias todo el tiempo. Yo tengo 65 años, he vivido cosas peores. Al lado mío se murió Mariano Ferreyra, estuve en represiones muy duras, tengo el cuero curtido. Pero lo que más me preocupa es que hay jóvenes que están al lado mío, en la misma causa que yo, que también pueden ir en cana. Estos pibes tienen familia y no son ningunos delincuentes. Quieren disciplinar a la juventud", sostuvo el referente del Polo Obrero en la 750.

Por último, hizo hincapié en la crítica situación social que atraviesa el país a raíz de las políticas de ajuste de Milei. "Se está llenando una olla a presión. Viste que hay muchos que dicen que no pasa nada. Hay ajuste, les sacan los remedios a las personas con enfermedades graves y no pasa nada, dicen. ¿Pero no pasa nada? Esto es una olla a presión. Y vos no sabés cuándo estalla".