John Lithgow confirmó que interpretará a Albus Dumbledore en la próxima adaptación de HBO de las novelas de Harry Potter. El director de Hogwarts fue interpretado anteriormente por Richard Harris en las primeras adaptaciones cinematográficas, La piedra filosofal y La cámara secreta. Tras su muerte en 2002, Michael Gambon asumió el papel en el resto de las películas. Jude Law interpretó a una versión más joven de Dumbledore en dos películas de la precuela Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald y Los secretos de Dumbledore.

En declaraciones al sitio Screen Rant, Lithgow, de 79 años, dijo que la noticia del casting "fue una sorpresa total". Y continuó: "Recibí la llamada en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo. Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso fue una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años en la fiesta de cierre, pero ya dije que sí".

La adaptación televisiva, confirmada por HBO Max en 2023, pretende ser una "fiel adaptación de la querida serie de libros de Harry Potter de la autora y productora ejecutiva J. K. Rowling". Se espera que la serie dure una década, cada temporada basada en uno de los siete libros.

Mientras que las convocatorias de casting para los tres jóvenes protagonistas -Potter, Ron Weasley y Hermione Granger- se abrieron en septiembre de 2024, HBO ha estado buscando en los últimos meses actores de más edad para interpretar a personajes adultos como Dumbledore y el villano principal, Voldemort. En noviembre de 2024, algunos informes afirmaban que los productores estaban buscando al oscarizado Mark Rylance para el papel de Dumbledore. Un par de meses antes, Gary Oldman, que interpretó a Sirius Black, el padrino de Harry Potter en la franquicia cinematográfica original, dijo que estaría dispuesto a interpretar a Dumbledore.

En diciembre, algunos informes sugerían que Paapa Essiedu, la estrella de la miniserie I May Destroy You, era la principal opción para interpretar al profesor de Pociones Severus Snape, interpretado por última vez por Alan Rickman en la franquicia cinematográfica. Ese mismo mes, los rumores apuntaban a que el actor de Ted Lasso, Brett Goldstein, sería el guardabosques Rubeus Hagrid, interpretado originalmente por Robbie Coltrane. En cuanto al célebre trío de estudiantes magos, cerca de 32.000 niños enviaron clips de audición para encarnar a Harry, Hermione y Ron, pero aún no se anunció ningún nombre.