El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró este lunes su negativa a una tregua con Rusia sin "garantías de seguridad serias", tras obtener nuevas promesas de apoyo europeo en Londres. Su postura fue duramente criticada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que "no tolerará mucho tiempo más" su inflexibilidad. Paralelamente, Moscú insistió en que habría que "forzar a Zelenski" a firmar un acuerdo, argumentando que el mandatario ucraniano "no quiere la paz".

"Es muy importante que intentemos hacer que nuestra diplomacia sea realmente sustancial para que esta guerra termine lo antes posible", publicó Zelenski en redes sociales, agregando que esperaba contar con el apoyo de Estados Unidos "en el camino hacia la paz".

El líder ucraniano destacó el respaldo recibido desde Europa para exigir a Washington un compromiso firme de seguridad en futuras negociaciones con Rusia. "Será un fracaso global si Ucrania se ve obligada a un alto el fuego sin garantías de seguridad serias", advirtió el domingo en una conferencia de prensa en Londres.

"Imaginemos que, una semana después de una posible tregua, los rusos vuelven a atacarnos y nosotros respondemos, lo que sería completamente lógico. ¿Qué pasará entonces?", cuestionó Zelenski, quien recordó el desarrollo del acuerdo de alto al fuego al este de Ucrania, vigente entre 2015 y 2022. "Los rusos dirán lo mismo que hace diez años: que fuimos nosotros quienes violamos la tregua. Nosotros presentaremos pruebas de lo contrario, pero ¿quién se beneficiará de esta situación? Rusia, y en ningún caso Ucrania, Estados Unidos, el presidente estadounidense ni nuestros aliados europeos", afirmó el mandatario.

Por otra parte, Zelenski descartó la posibilidad de ser reemplazado fácilmente en su cargo, pese a los crecientes llamados desde Washington para su dimisión, resaltando que ya ha ofrecido su renuncia a cambio de la paz y de una incorporación de Ucrania a la OTAN -que Trump descartó la semana anterior-, lo que consideraría que ya habría "cumplido su misión".

"Estados Unidos no tolerará esto mucho tiempo más"

Trump consideró que la decisión del ucraniano de señalar la colaboración con Estados Unidos como necesaria para alcanzar la paz "probablemente no sea la mejor declaración para demostrar fuerza ante Rusia", luego de la conferencia. "Es lo peor que Zelenski podía decir y Estados Unidos no tolerará esto mucho tiempo más", escribió el republicano en su plataforma Truth Social, comentando un artículo de la agencia Associated Press titulado "Zelenski dice que el fin de la guerra en Ucrania está 'muy muy lejos'".

"Este tipo no quiere la paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos", añadió Trump quien, en su reunión del viernes en la Casa Blanca, amenazó con retirar el respaldo a Ucrania si Zelenski no mostraba una actitud más conciliadora.

Trump, que se mostró partidario de posponer el debate sobre garantías de seguridad hasta despúes de lograr un alto al fuego, también evitó comprometerse a seguir enviando armas a Ucrania. La insistencia de Zelenski en estos puntos fue el eje del descalabre de su reunión con el republicano y su vicepresidente, J. D. Vance, que desembocó en la cancelación del resto de su visita oficial a Estados Unidos.

La semana pasada, el estadounidense tildó a Zelenski de "dictador" por no haber celebrado elecciones en Ucrania debido al conflicto. Este lunes, el presidente estadounidense se reunirá con sus asesores para definir su postura respecto a Ucrania y decidir si continuará con el suministro de armas tras el tenso encuentro con Zelenski.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este lunes a su homólogo británico, David Lammy, que Washington está dispuesto a "negociar" para poner fin al conflicto y alcanzar "una paz en Ucrania", según indicó su portavoz, Tammy Bruce.

Las "posiciones comunes" de Europa

"Todos estamos unidos en un punto clave: para lograr una paz real, se necesitan garantías de seguridad sólidas. Esta es la posición de toda Europa: Reino Unido, la Unión Europea, Noruega y Turquía", afirmó Zelenski en el discurso, emitido la madrugada del lunes, tras una cumbre en Londres donde recibió el respaldo de líderes europeos luego de su accidentada visita a Washington. El presidente ucraniano aseguró que las negociaciones con sus socios europeos continuarán en los próximos días para definir "posiciones comunes" que serán presentadas a Estados Unidos. Estas "posiciones comunes" estarán basadas en una iniciativa franco-británica anunciada el domingo por el primer ministro británico, Keir Starmer, que busca fortalecer el apoyo militar a Ucrania con el fin de mejorar su posición en las negociaciones. Además, contempla la creación de una fuerza de paz europea con respaldo de Estados Unidos. En cuanto a las posibles soluciones al conflicto, el presidente francés, Emmanuel Macron, propuso el domingo una tregua inicial de un mes, centrada en cesar las hostilidades en el aire, el mar y las infraestructuras energéticas. Sin embargo, el gobierno británico señaló que, hasta el momento, no existe un acuerdo concreto sobre esta propuesta. El jueves se celebrará en Bruselas una cumbre sobre Ucrania y la seguridad europea.

La brecha diplomática

Por su parte, el Kremlin afirmó este lunes que el altercado entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca demostró que "Kiev no quiere la paz" con Rusia. "Zelenski y su gobierno no buscan el fin de la guerra, sino su prolongación", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su habitual rueda de prensa telefónica.

Peskov calificó de "sin precedentes" la discusión entre Trump y Zelenski ante las cámaras y señaló que evidencia "lo difícil que será alcanzar una solución política en Ucrania", calificando lo sucedido como la apertura de una brecha diplomática que "será dificil de reparar".

Asimismo, el Kremlin criticó la iniciativa franco-británica, considerándola contradictoria. "En Londres se habló de garantizar con urgencia más financiamiento para Ucrania, lo que claramente no está orientado a la paz, sino a prolongar las acciones militares", afirmó Peskov.

Varias autoridades rusas cuestionaron la propuesta del primer ministro británico de continuar el rearmamento de Ucrania incluso después de un eventual fin de la guerra. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajárova, reaccionó con una comparación provocadora: "Es como poner a un pedófilo cleptómano a cargo de la contabilidad de un jardín de infancia", escribió en Telegram, en referencia a la iniciativa de Starmer presentada tras una reunión internacional sobre el conflicto.