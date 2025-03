A Marcelo Gallardo se lo notó abatido. Por más que la Supercopa Internacional se trata de un trofeo menor para su palmarés, al entrenador de River lo dejó muy preocupado el rendimiento de su equipo, lejos de la intensidad y energía que pretende. "El principal obstáculo fuimos nosotros mismos", reconoció el Muñeco sobre las razones de la caída por penales ante Talleres en Asunción, tras un pobrísimo 0-0 casi sin patear al arco en 120 minutos.

“No me parece poner ningún tipo de excusas, no hay excusas", remarcó el entrenador de River al analizar la caída. "No pudimos encontrar en ningún momento la energía que debemos tener para afrontar este tipo de finales", agregó el DT durante la autocrítica pública que hizo tras el partido.



Al ahondar en su análisis, Gallardo dejó en claro que no se quedó conforme con lo que mostraron sus dirigidos. "Tuvimos tres obstáculos muy claros: el rival, el clima y nosotros mismos. Pero sobre todo, nosotros mismos, que para ganar necesitamos una energía y creatividad que estuvo faltando", resaltó Gallardo, que igualmente le encontró un costado positivo al rendimiento de su equipo. "Una parte del trabajo la hacemos bien porque nos hacen pocos goles, pero para ganar necesitás otra energía, creatividad y todo lo que nos estuvo faltado en esta primera parte de competencia”. En ese sentido, aseguró: “Vamos a necesitar personalidad para reponerse de este mal arranque”.

En ese contexto, el entrenador se mostró como principal responsable del momento, pero no desligó a los jugadores, con lo que dejó en claro que es muy posible que meterá mano en el equipo. “Es mi responsabilidad ser autocrítico y exigente, está en mis genes y no va a cambiar. Es una situación incómoda pero he vivido estas situaciones y mi experiencia marca que hay momentos en los que uno puede detectar y asimilar cosas que hay que modificar y posiblemente eso esté dentro de las posibilidades”, remarcó el técnico. "Es demasiado prematuro para generarse dudas pero claramente necesitamos hacernos cargo y resolver situaciones con otra preponderancia. “A esta altura esperábamos tener otra soltura pero habrá que seguir insistiendo, estamos a tiempo de cambiar”, reflexionó el entrenador, que para colmo se llevó dos jugadores desgarrados, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi, y un desgaste adicional de un partido de 120 minutos bajo un calor infernal.

Desenfocado

Al terminar el encuentro, Gallardo resolvió no ir a buscar la medalla que otorgaba la organización a los participantes. Consultado por la situación, el entrenador dio una curiosa explicación. "Fue un desenfoque mío. Estaba en otra cosa, no me avivé", minimizó Gallardo. "Habían pasado los jugadores, pero lo mio no fue por nada en particular. Estaba desenfocado. Nada más", completó el Muñeco