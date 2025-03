Ignacio Astore ratificó la decisión de adelantar las elecciones aunque propuso a los socios a una agenda electoral que no es la que exige el estatuto. La dirigencia leprosa asignó como interlocutor a las agrupaciones a un abogado, en su caso de larga trayectoria en la vida institucional de la entidad, y mantiene la incertidumbre sobre cuáles son sus verdaderas intenciones. Se espera una reunión con la oposición para la semana que viene y allí debería salir la confirmación de fecha para la realización de la asamblea que dejará confeccionada la Junta Electoral.

La dirigencia de Newell’s contrató al abogado Roberto Baravalle para que asuma la organización de las elecciones en Newell’s. Su designación generó sorpresa entre las agrupaciones del club debido a que su figura no está contemplada por el estatuto. Por el contratio, el club tiene un estatuto con reglas muy claras para realizar un comicio anticipado, como se comprometió a realizar el presidente Astore. Será Baravalle quien se reúna con las agrupaciones que tienen intención de llevar su propuesta de gestión a las urnas para “consensuar” una fecha a ir a votar en el parque Independencia.

Pero nada de esto es requisito para organizar los comicios. Lo que se debe hacer, como primer paso, es convocar a asamblea extraordinaria con al menos diez días de anticipación, algo que todavía Astore no hizo. Y a medida que este convocartoria no se realice el club no inicia su proceso electoral. El presidente leproso también hizo saber que no es intención “participar del próximo mercado de pases”. Para que esto suceda se debe convocar en los próximos días a la asamblea. En ese caso las nuevas autoridades tendrían bajo su responsabilidad los últimos diez días del mercado de pases de invierno. Pero si la asamblea no se convoca la semana que viene las posibilidades de que el armado del próximo equipo quede bajo administración de las nuevas autoridades se reduce al mínimo, e incluso a riesgo de que eso no ocurra.

De igual forma la preocupación de los dirigentes opositores descansa en la continuidad en el plantel de Mateo Silvetti. No es necesario que se abra el libro de pases para que la dirigencia negocie el pase del juvenil, sin dudas el único del plantel con cotización millonaria, no solo por sus cualidades sino por su edad y proyección. Silvetti tiene contrato hasta fin de año en Newell’s y si Astore no acuerda la renovación la próxima dirigencia se encontrará con la joya del equipo en condición de negociar su propio pase dado que estará transitando los últimos seis meses de su vínculo con el club.

Si bien aún no hay una agenda electoral confeccionada en el parque Independencia, la decisión de Astore de no permencer en el cargo hasta fin de año fue suficiente para descompromir la toma de las instalaciones del club que hicieron los socios la semana pasada. Pero en el club la situación de convulsión está latente y a riesgo a agravarse si la semana que viene los socios no tienen precisiones, al menos, de cuando dará inicio el proceso electoral.