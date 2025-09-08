La aplastante victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, y del modelo de ajuste impuesto por el presidente Javier Milei que nacionalizó la contienda, fue reflejada en los principales medios del mundo.

La mayoría de los portales destacaron la contundencia del triunfo de Fuerza Patria, que le sacó 13 puntos de diferencia a LLA en la Provincia.

CNN en español, publicó que "El peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales en Buenos Aires". El medio consideró que Fuerza Patria, a la que calificó como una "alianza de distintos sectores de la oposición peronista al gobierno de Javier Milei" derrotó de modo "aplastante" al "partido del presidente, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo octubre".

Por su parte, El País de España señaló en su titular que "El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei", y remarcó que "el partido de Cristina Kirchner supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales".

En su desarrollo, el medio de Madrid afirmó que es "mala idea en Argentina dar por muerto al peronismo antes de tiempo" y aseguró que "Javier Milei ha debido tomar nota de ello este domingo por la noche, muy a su pesar"

El diario chileno La Tercera publicó que el gobierno de Javier Milei sufrió una "contundente derrota frente al peronismo en legislativas en provincia de Buenos Aires".

Desde Uruguay, El País, consideró que el "Gobierno argentino" experimentó una "contudente derrota frente al peronismo". El medio uruguyo sostuvo que para el partido liderado por el presidente Javier Milei este domingo 7 de septiembre fue una "amarga jornada", ya que "el frente electoral de Fuerza Patria , que nuclea a los sectores de Axel Kicillof , Cristina Kirchner y Sergio Massa, se impuso por 13 puntos en el principal bastión peronista".

Asimismo, resaltó que "el PJ ganó en la primera y la tercera sección electoral, las zonas más influyentes y pobladas de la provincia".

Folha de S. Paulo, de Brasil, tituló la noticia del triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires del siguiente modo: "Milei sufre una derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis". Según destacó, el mandatario tuvo "una imagen dañada después de los audios con supuesta corrupción envolviendo a su hermana, Karina".

El medio brasileño recordó que, antes de los comicios, Milei había "prometido colocar 'el último clavo en el cajón del peronismo'" y que cuando se divulgaron los resultados de la votación los guarismos "no pudieron ser más distintos" para el Presidente.







