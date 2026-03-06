Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Una medida de alivio por 90 días
Derrumbe en Parque Patricios: postergan las cuotas hipotecarias de los vecinos afectados
El colapso del estacionamiento subterráneo afectó a 175 departamentos del complejo Estación Buenos Aires. Unas 300 personas tuvieron que ser evacuadas por el riesgo estructural.
06 de marzo de 2026 - 13:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Derrumbe Parque Patricios
Derrumbe Parque Patricios
(Noticias Argentinas)
Temas en esta nota:
Parque Patricios
Derrumbe
Últimas Noticias
Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual
Audiencias por los Glaciares
Lo anunció la presidenta del tribunal en el marco del 8M
La Corte bonaerense creó un sistema para abordar desigualdad de género en la Justicia
Por
María Belén Robledo
Una medida de alivio por 90 días
Derrumbe en Parque Patricios: postergan las cuotas hipotecarias de los vecinos afectados
Rige desde hoy
Milei promulgó su reforma laboral: uno por uno, todos los derechos que pierden los trabajadores
Exclusivo para
Una interna complicada
Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba
Por
Gregorio Tatián
Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ
Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer
Por
Pablo Esteban
La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración
Las consultoras elevan sus pronósticos de precios
Una sorpresa en Santa Clara del Mar
Encontraron el fémur de un perezoso gigante
El País
Rige desde hoy
Milei promulgó su reforma laboral: uno por uno, todos los derechos que pierden los trabajadores
Una interna complicada
Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba
Por
Gregorio Tatián
Piden “que se cumpla la ley vigente”
Los docentes de la UBA van al paro por tiempo indeterminado
Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual
Diputados oficializó las audiencias públicas por la modificación a ley de Glaciares
Economía
Argentina aparece como preocupación en informes internacionales
Crecen las dudas sobre el programa económico
Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados
El sector de los autos, en el fondo del mar
La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración
Las consultoras elevan sus pronósticos de precios
Suba del 42% en la autopista Panamericana y Acceso Oeste
Los peajes suman presión a la inflación
Sociedad
Una medida de alivio por 90 días
Derrumbe en Parque Patricios: postergan las cuotas hipotecarias de los vecinos afectados
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de marzo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de marzo
Nueva agresión homoodiante
Golpearon en la calle al periodista Lucas Román: señaló a Javier Milei por sus discursos de odio
Deportes
Fórmula 1
Gran Premio de Australia: Colapinto terminó en el puesto 18 en la segunda práctica libre
A propósito del paro del fútbol: ¿Cuándo vas a mover un dedo por los demás?
Por
José Luis Lanao
Perdió con Alekséi Grebnev
Faustino Oro no pudo consagrarse como Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia
El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús
Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca