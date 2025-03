Mauricio Macri está decidido a comenzar un raid de recorridas que, si no hay cambios en el camino, concluirá con su candidatura a senador por la Ciudad de Buenos Aires. No es que el ex presidente añore volver al Congreso (lugar sobre el que dijo que "tenías que estar enfermo para que te guste"). Es que su partido necesita una candidatura que no deje a su espacio en el tercer puesto en las eleccionmucho depende del resultado de las elecciones porteñasel ex presidente viajará a Córdoba y a Mendoza a hacer recorridas de campaña