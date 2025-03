Desde Beijing

Con la tensión en la sala los presentes, Zheng Shanjie, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Lan Fo'an, ministro de Finanzas, Wang Wentao ministro de Comercio, Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China y Wu Qing, presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China brindaron una conferencia de dos horas a preguntas no solo económicas, también tecnológicas, educativas, culturales, y hablaron sobre la tensión que los Estados Unidos acaba de instalar con la suba de retenciones y que este miércoles el premier chino Li Qiag no dudó en responder que China resistirá hasta el final. A lo que el Ministro de Comercio Wan Wentao este jueves fue contundente: “Con el tema del fentanilo Estados Unidos debe tomar acciones concretas en vez de echarle la culpa a China. Si aprovechan este tema del fentanilo como una excusa para aumentar los aranceles a China , este no será el camino correcto. Todos vemos que después de la toma de posición de Trump EE.UU. aumentó los impuestos a varios países. Esta lista, ha sido cada día más larga, es un chantaje, una típica acción que Trump usa en el unilateralismo y solo hace daño- medidas que harán daño a los consumidores estadounidenses. No es una medida inteligente."

Los puntos principales que abordaron fueron:

Las "fuerzas productivas de calidad". Se refiere a la capacidad del país para mejorar la eficiencia, innovación y sostenibilidad en su sistema productivo, impulsado por políticas gubernamentales, avances tecnológicos y una fuerza laboral más capacitada. Bajo este concepto el objetivo de China es transformar su economía hacia un modelo de mayor valor agregado, basado en la innovación y la calidad en lugar de la producción masiva de bajo costo. Tecnología, educación y capacitación, sustentabilidad ambiental, modernización industrial, calidad sobre cantidad. Estos puntos conllevan grandes esfuerzos a China siendo una de las potencia económica más sofisticada y sostenible del mundo se enfrenta, como vemos en los últimos días, a desafíos como la competencia geopolítica, la deuda interna y la necesidad de equilibrar el crecimiento con la estabilidad social.

Otro punto crucial fue la deuda interna de China, un tema de interés en los últimos años debido al rápido crecimiento económico del país reforzado por la ayuda de los bancos a pequeñas empresas y su creciente influencia en la economía global. China tiene niveles significativos de deuda interna, que incluye deuda gubernamental, deuda corporativa y deuda de los gobiernos locales. Según estimaciones, la deuda total de China (pública y privada) supera el 300% del PIB, aunque las cifras exactas varían según las fuentes. Una parte importante de la deuda interna de China proviene de los gobiernos locales, que han recurrido a préstamos para financiar infraestructuras y otros proyectos. Sin embargo, algunos de estos préstamos se han realizado a través de vehículos financieros no tradicionales, lo que dificulta su seguimiento. Las empresas estatales y privadas en China también han acumulado niveles elevados de deuda, lo que ha generado preocupaciones sobre la estabilidad financiera del país. Uno de los términos que se ha repetido es la "transparencia" en la administración de los fondos. Y los desafíos para 2025 son que la información sea de mayor transparencia en los datos financieros. Las autoridades chinas no siempre publican información detallada sobre la deuda, especialmente en lo que respecta a los gobiernos locales y las empresas estatales. Son muchos los préstamos opacos que se realizan a través de vehículos financieros no regulados, lo que dificulta la evaluación precisa del riesgo crediticio y la exposición total de la deuda.

En esta dirección se detallaron los problemas que la falta de transparencia traen al país:

● Riesgos para la estabilidad. Los altos niveles de deuda, combinados con la falta de transparencia, plantean riesgos para la estabilidad financiera de China. Un aumento en los impagos podría tener repercusiones significativas en la economía global, dada la importancia de China en el comercio y las finanzas internacionales.

● Esfuerzos de control. Las autoridades chinas han tomado medidas para controlar el crecimiento de la deuda, especialmente en el sector corporativo y los gobiernos locales. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido resultados mixtos.

Uno tema que recorrió las dos sesiones, es el de aumentar la ayuda a las personas menores de edad de bajos recursos y a las personas mayores de edad. A los jóvenes que no puedan tener acceso a la educación se les brindará una ayuda para que terminen sus estudios. Otros puntos cruciales a seguir desarrollando, fueron: la inteligencia artificial, las tecnologías y servicios digitales, la agricultura y las tecnologías críticas avanzadas. Claramente Estados Unidos percibe a China como una amenaza existencial. Las semanas posteriores al anuncio de Trump sobre aranceles, una pequeña empresa china presentó una plataforma de aprendizaje automático de código abierto llamada DeepSeek que revolucionó la inteligencia artificial y benefició a millones de empresas, superando ampliamente a la estadounidense ChatGPT. No le alcanzó con el primer ataque, cuando Trump prohibió las redes sociales TikTok en Estados Unidos, pero los damnificados se volcaron a la plataforma china Xiaohongshu (también conocida como Red Note). Por último, y como si esto fuera poco, el dispositivo de fusión nuclear chino Experimental Advanced Superconducting [Superconductor Experimental Avanzado] Tokamak (EAST, por su sigla en inglés) logró, según la publicación especializada Physics World, “producir un plasma de alto grado de confinamiento en estado estacionario durante 1.066 segundos, superando el récord anterior de 403 segundos establecido por el mismo EAST en 2023”. Este avance representa un paso crucial hacia el desarrollo de una central de fusión, una tecnología prometedora que podría ofrecer energía limpia casi ilimitada y sin residuos radiactivos significativos. Ya vemos que ante las amenazas de los Estados Unidos, el gigante asiático sigue demostrando ser la mayor potencia del mundo y que la sabiduría China no ataca cobardemente sino que trabaja y se esfuerza por logros comunitarios.