Lionel Messi se reencontrará este domingo con el PSG, pero esta vez desde el campo rival y con una camiseta diferente, en un partido que seguramente sea especial para el argentino luego de haber revelado que su tiempo en el equipo francés no fue de los más felices en su carrera futbolística. Será cuando el Inter Miami se enfrente desde las 13 ante el actual campeón de la Champions, poderoso club que no supo cobijar al mejor jugador del mundo cuando tuvo su oportunidad, por los octavos de final del Mundial de Clubes (transmiten DAZN y DSports).

El astro argentino no explicó demasiado qué sucedió durante su tiempo en PSG que lo motivó a marcharse de la ciudad luz. Y, sin embargo, fue contundente alguna vez al decir que se dio un quiebre en la relación con los hinchas. Messi llegó al club galo el 10 de agosto de 2021 a toda pompa: su salida del Barcelona lo llevó a París, donde lo recibieron con grandes anuncios y con los flashes de todo el mundo sobre él, el mágico diez que completaría un tridente increíble junto a Neymar y Kylian Mbappé para soñar con la anhelada Champions League. Pero el amor duró apenas siete meses. Bastó que el PSG quedara eliminado de la máxima competición europea en octavos de final ante el Real Madrid -que sería el campeón- para que los franceses le hicieran sentir el vacío al rosarino. Luego de aquella eliminación (el PSG ganó 1-0 de local en la ida y cayó 3-1 en la vuelta en el Bernabéu luego de haberse puesto en ventaja), el argentino y especialmente Neymar fueron silbados en su reencuentro con el público en el Parque de los Príncipes, el estadio del conjunto parisino, en la victoria por 3-0 sobre el Girondins de Burdeos.

Aquel desplante de los fanáticos increíblemente no fue el primero en su carrera: aunque nunca había recibido algo así de parte de los hinchas de Barcelona, su histórico club, sí lo padeció del público argentino. “Me acuerdo en la Copa América 2011 en Argentina, cuando jugamos en Santa Fe, que me dijeron de todo a mí y a toda la Selección. Fue bastante duro. Me puteaban de todos los colores”, recordó el 10 el año pasado, en diálogo con el streaming Dispuestos a Todo, en relación al 0-0 ante Colombia con el combinado nacional. Sobre la relación con los fanáticos del PSG, que no mejoró con la eliminación también en octavos de la Champions en 2023, el rosarino expresó su parecer pero eligió quedarse con los mejores recuerdos. "Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento -le confió el argentino al medio beIN SPORTS-. Después la gente empezó a tratarme diferente, pero fue una parte del público del París; la gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio. Pero sí hubo un quiebre con gran parte de la afición, obviamente no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con Ney (Neymar) también. Sé que es su manera de actuar... Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo respeté siempre a todo el mundo desde que llegué. Y nada más... es una anécdota".

Otro punto de quiebre en la relación, según se desprende de las palabras del propio Messi, se produjo tras la consagración con la Selección argentina en el Mundial de Qatar. “Estaba en el país al que le ganamos la final y por 'culpa' nuestra ellos no habían sido campeones del mundo otra vez... Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de su club entre mis 25 compañeros campeones del mundo", expresó el capitán de la Selección hace dos años al streaming OLGA. Aunque quizá no fue lo que él hubiese querido, el PSG homenajeó al argentino cuando retornó a la actividad en el centro de entrenamientos francés, en enero de 2023. "Un pasillo de honor para nuestro campeón del mundo #BravoLeo", publicaron desde la cuenta oficial del club junto a un video donde se lo ve a Messi pasar entre sus compañeros, ser aplaudido y recibir un trofeo por parte de Luis Campos, director deportivo del club parisino.

Messi jugó 75 partidos en el PSG (marcó 32 goles e hizo 35 asistencias) entre 2022 y 2023, años en los que se coronó campeón de las dos ediciones de la Ligue 1 que jugó -la primera división francesa- y también de la Supercopa de Francia en su primera temporada. Sin embargo, para el argentino la ciudad luz no fue una fiesta. “Me tuve que ir de Barcelona y fueron dos años en París que no los disfruté -reveló este año en una entrevista en Apple Music-. No estuve feliz en el día a día, en los entrenamientos ni en los partidos“. El futbolista argentino fue, poco a poco- como en el armado de un rompecabezas-, desentrañando sus sensaciones del tiempo que vivió en su segundo club.

En Francia, por su parte, le suman picante al partido por los octavos de final del Mundial de Clubes, un encuentro que se da justo al cierre de la temporada en la que finalmente el PSG logró conquistar su primera y ansiada Champions de la mano de Luis Enrique. “Messi, no todo se perdona”, tituló el diario francés L' Équipe en su tapa, en la previa al duelo futbolístico. "Para nosotros mejor si juega enojado. Es de esos jugadores que, cuando tiene algo entre ceja y ceja, da un plus. Igual ya pasó, es otra historia, y al estar en Estados Unidos no creo que se dé el mismo clima", aseguró Javier Mascherano, quien conoce mucho al rosarino además de ser el actual entrenador del Inter Miami.

Lo que sí tendrá de especial para Messi este partido es que será su primera vez enfrentando a un ex equipo suyo. Una sensación que no había vivido con el PSG en relación con el Barcelona pero que ahora le toca atravesar con el conjunto estadounidense ni más ni menos que ante el elenco parisino. No será, sin embargo, la primera vez que se mida con el club francés; durante sus años en Barcelona lo enfrentó 10 veces y el saldo es favorable para el rosarino: 4 triunfos, 3 derrotas y 3 empates, siempre por la Champions League, en una estadística que incluye cuatro instancias de eliminación directa, con el argentino prevaleciendo en tres oportunidades.

El Inter Miami-PSG tiene todos los condimentos para atraer las miradas del mundo este domingo. Ilusiones, desencuentros y contradicciones son algunos de los ingredientes, bien humanos, que llenan de expectativas el partido al que llega de punto el equipo estadounidense. Favorito, en cambio, es el flamante campeón de la Champions. Pero esta vez tendrá en frente ni más ni menos que a Lionel Messi. Y todo puede pasar.