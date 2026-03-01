Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Tensión en LLA

Adorni vs Bullrich: la interna subterránea por la candidatura porteña

El jefe de gabinete dio a entender que le gustaría competir en 2027 por el sillón que hoy ocupa Jorge Macri. La senadora también planea ese lugar, pero ya avisa que

Por Werner Pertot
Dos potencias porteñas. “Si el elegido es Adorni, Pato no va a dar esa batalla”, advierten sus armadores porteños. (NOTICIAS ARGENTINAS)

Últimas Noticias

No hay práctica sin teoría

Por Jorge Alemán

Junto al piloto francés Pierre Gasly

De cine: Franco Colapinto fue protagonista del video de presentación de Alpine para la temporada 2026

Con lista de unidad tras obtener el visto bueno de los principales referentes del espacio amarillo

Cristian Ritondo continuará siendo el presidente del PRO bonaerense

Por Juan Manuel Meza

Tensión en LLA

Adorni vs Bullrich: la interna subterránea por la candidatura porteña

Por Werner Pertot

Exclusivo para

Quiénes son los dueños de empresas que digitan el apoyo a Milei en lo peor de la crisis

Todos los ceos del Presidente de la Nación

Por Leandro Renou

La Libertad Avanza busca imponer el bipartidismo en el Congreso

El juego de la Casa Rosada con el club de los gobernadores aliados

Por Analía Argento

El Rojo se impuso 2-0 a Central Córdoba con goles de Ávalos y Marcone

Torneo Apertura: Independiente derribó al final el paredón santiagueño

Fuerte discurso de Dolores Fonzi

“Belén” ganó el Goya a la película iberoamericana

El País

Tensión en LLA

Adorni vs Bullrich: la interna subterránea por la candidatura porteña

Por Werner Pertot

Página/12 hace memoria

Al teniente general Balza: de Orletti y el general Cabanillas

Por Juan Gelman

La Libertad Avanza busca imponer el bipartidismo en el Congreso

El juego de la Casa Rosada con el club de los gobernadores aliados

Por Analía Argento

La persecución política contra Cristina Kirchner

El apriete organizado a “los arrepentidos” de la causa Cuadernos

Por Irina Hauser

Economía

La motosierra contra empresas y sociedades estatales

Se perdieron más de 62.000 empleos públicos desde que Milei asumió la presidencia

Caída del consumo, la producción y el empleo. Propuestas para una futura etapa

El colapso productivo y las posibles salidas

Por Raúl Dellatorre

Un modelo, muchas víctimas

Por Carlos Heller

Un freno al carry ¿Y ahora?

Por Hernán Letcher

Sociedad

Caos en un boliche

Derrumbe en Costanera: 15 heridos y 700 evacuados en una fiesta electrónica

El mes arranca con calor y cielo despejado

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 1 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de marzo

Nicki Nicole, Milo J, Lali Espósito, Dillom, María Becerra y Wos no se callan ante el asedio digital

El pop urbano contra Milei y sus troll-centers

Por Luis Paz

Deportes

Junto al piloto francés Pierre Gasly

De cine: Franco Colapinto fue protagonista del video de presentación de Alpine para la temporada 2026

McLaren y Mercedes debían realizar una prueba oficial

Fórmula 1: cancelan test en Bahréin por un misil que cayó a 20 kilómetros del trazado

El escenario geopolítico actual abre un interrogante reglamentario

Mundial 2026: ¿Quién ocuparía el lugar de Irán si queda fuera por el conflicto bélico?

La llegada del nuevo entrenador se produciría el miércoles

River visita a Independiente Rivadavia luego de la salida de Gallardo