Un reto imperial. Así definió el exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto la reunión que protagonizaron el presidente estadounidense, Donald Trump, y el jefe de Estado ucraniano, Volodomir Zelenski, días atrás.

"Si el Presidente del mundo o, por lo pronto, de Occidente te dice 'usted debe 350 mil millones de dólares y no está en condiciones de opinar, no tiene cartas'... Son orondos gerentes de la colonia, que son descartables y descartados cuando llegue la ocasión", analizó Mariotto en la 750.

La imagen que recorrió el mundo fue clara. Una muestra de poder a todas luces y frente a las cámaras de la prensa internacional. En ese sentido, y a propósito de los gestos de reverencia, el actual decano de la Facultad de Sociales (UNLZ) consideró que la posición argentina merece una revisión.

"La Argentina no está en guerra, pero debe 450 mil millones de dólares. Abajo y arriba de la tierra tiene lo mismo, las vaquitas, la soja, el maíz, todos los bienes naturales y las posiciones geopolíticas", advirtió Mariotto en comunicación con Tomás Méndez.



Mientras tanto, el presidente Javier Milei participa abiertamente en lo que el New York Times definió como una estafa. La maniobra de $LIBRA acumula demandas en la Justicia norteamericana y tanto Milei como la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, insisten con gestualidades al magnate y consejero Superior del gobierno de los Estados Unidos, Elon Musk: "La zelenskización de Milei está a un paso y no me preocupa tanto eso sino la ucranización de Argentina", sopesó Mariotto.



Sumado a esto, el Gobierno anunció que pretende avanzar con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hacerlo con un decreto de necesidad y urgencia. De ocurrir, se profundizaría aún más la ya debilitada situación social y económica argentina.

"Creo que el peronismo es el único espacio que podría revertir esta situación si toma conciencia de la gravedad geopolítica y económica en la que estamos y si los dirigentes dejan de pelearse por cuestiones de ombligo y acuerdan un listado de cinco o seis puntos", concluyó.